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  4. Korkunç olay! 7’nci kattan atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Korkunç olay! 7’nci kattan atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21.11.2020 22:05 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! 7’nci kattan atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya’da 18 yaşındaki M.Ş.Ö., 7 katlı apartmanın çatısından koşarak aşağıya atladı. Alt geçitteki demir bariyerlere çarparak yola düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı duyup gelen gencin anne ve babası, M.Ş.Ö.'nün cansız bedeninin başında fenalık geçirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. 18 yaşındaki M.Ş.Ö., iddiaya göre kardeşi M.E.Ö. ile çatıya çıktı. Soğuktan üşüdüğünü belirten M.Ş.Ö., kardeşinden evdeki montunu getirmesini istedi.

M.E.Ö.’nün yanından ayrılmasının hemen ardından M.Ş.Ö., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak kendini boşluğa bıraktı.

M.Ş.Ö., önce bulvar üzerindeki Güllük Altgeçidi’nin demir korkuluklarına çarptı ardından da 5 metre aşağıdaki yola düştü. Düşmenin etkisiyle olay yerinde beli kırılan ve yerde hareketsiz yatan M.Ş.Ö.’ye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.

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ANNE VE BABA BİRBİRİNE SARILIP AĞLADI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri M.Ş.Ö.’ye yerde müdahale ederken, anne ve babası da olay yerine geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan M.Ş.Ö.’yü gören anne ve baba oldukları yerde çöküp, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
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Sağlık görevlileri M.Ş.Ö.’nün yaşamını yitirdiğini tespit etmesinin ardından baba feryat ederek uzun süre ağladı.

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Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından ifadesine başvurmak üzere M.E.Ö.’yü polis merkezine götürdü. M.Ş.Ö.’nün cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA / İHA)
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