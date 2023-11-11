HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç olay: Aracının içinde şoför koltuğunda ölü bulundu! Yakınları telefonla arayıp ulaşamayınca...

Korkunç olay: Aracının içinde şoför koltuğunda ölü bulundu! Yakınları telefonla arayıp ulaşamayınca...

11.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir kişi aracının içinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen şahsın kesin ölüm sebebi otopsi sonrası netlik kazanacak.

Korkunç olay: Aracının içinde şoför koltuğunda ölü bulundu! Yakınları telefonla arayıp ulaşamayınca...

Olay, Samsun’un Canik ilçesinin kırsal mahallesi olan Gökçepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kanca’yı (69) telefonla arayıp kendisine ulaşamayan yakınları aynı mahalle ikamet eden tanıdıklarından yardım istedi. Hüseyin Kanca mahallede evine giden yol üzerinde otomobilinin şoför koltuğunda ölü olarak bulundu. Kanca’nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kanca’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduİsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu
Yargıtay ve AYM arasında kriz! Bakan Tunç'tan açıklama: Sorunun tek çözümü anayasa değişikliğiYargıtay ve AYM arasında kriz! Bakan Tunç'tan açıklama: Sorunun tek çözümü anayasa değişikliği
O videoya tepki yağmıştı! Ters kelepçeyle gözaltıO videoya tepki yağmıştı! Ters kelepçeyle gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Samsun ölüm
En Çok Okunan Haberler
Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

Özel'den çarpıcı sözler 'Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür'

Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

Vatandaşlar korku içinde! 2 saat boyunca sürdü: 'Güneyden kuzeye bir hareketlenme söz konusu'

Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası

Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

Bu ifadeyi kullandı tazminatsız kovuldu! Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu

Macron'un canlı yayındaki açıklamaları Netanyahu'yu kızdırdı! Jet açıklama geldi

Macron'un canlı yayındaki açıklamaları Netanyahu'yu kızdırdı! Jet açıklama geldi

Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.