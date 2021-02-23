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  4. Korkunç olay! Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Korkunç olay! Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

23.02.2021 00:43 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi annesi ve iki kardeşiyle markete giden Zeynep Meryem Özlek'e (4) yolun karşısına geçmek istediği sırada C.Ç. idaresindeki beton mikseri çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özlek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Meryem'in, Ersin ve Elif Özlek çiftinin üç çocuğundan biri, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Antika'nın torunu olduğu öğrenildi. (AA / İHA)


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