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Korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

07.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen karısını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan eş polis tarafından etkisiz hale getirilirken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.

Kaynak: İHA

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Sakarya
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