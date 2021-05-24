HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç olay! Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

Korkunç olay! Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

24.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kum boşalttığı damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan Ömer Faruk İncer (34), yaşamını yitirdi.

Korkunç olay! Damper yüksek gerilim hattına temas etti, akıma kapılıp öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında, Beyşehir- Seydişehir yolunun 2'nci kilometresindeki hazır beton tesisinde meydana geldi. Ömer Faruk İncer, kamyonda yüklü kumu tesis içinde boşaltmaya başladı. Bu sırada araçtan inen İncer, havaya kalkan damperin yüksek gerilim hattına teması sonucu lastiğin alev aldığını fark etti. Pet şişedeki suyla alevleri söndürmek isteyen İncer, panikle binmek istediği kamyona temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, İncer'i ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Faruk İncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Korkunç cinayeti böyle itiraf etti: Aynı kıza aşık olmuştukKorkunç cinayeti böyle itiraf etti: Aynı kıza aşık olmuştuk
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.