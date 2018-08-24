Korkunç ölüm!

Olay, Aladağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle kavga ettiği iddia edilen D.Ş., elektrik direğine tırmandı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada, D.Ş. elektrik tellerine sarıldı. Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gencin cansız bedenini direkten indirdi. D.Ş’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İHA
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