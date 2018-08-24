HABER

Korkunç ölüm!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 00:30 | Son Güncelleme

Adana’da ailesiyle kavga ettiği öne sürülen genç çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm!

Olay, Aladağ ilçesi Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle kavga ettiği iddia edilen D.Ş., elektrik direğine tırmandı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada, D.Ş. elektrik tellerine sarıldı. Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

AW475006_01

Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gencin cansız bedenini direkten indirdi. D.Ş’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulunduKan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Uşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralıUşak'ta büfeye pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ölüm

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.