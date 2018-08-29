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Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

29.08.2018 08:27 | Son Güncelleme

Bir önceki yıl ABD toprağını yıkıp geçen Maria Kasırgası'nda korkunç tablo açıklandı, can kaybı 50 kat artarken adada yaşayan nüfusun yüzde 8'inin evlerini terk ettiği ortaya çıktı.

ABD toprağı olsa da eyalet statüsünde sayılmayan Porto Riko'da yetkililer, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükseltti. Bu, daha önce açıklanan rakamın yaklaşık 50 katına denk.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, bulguları uzun soluklu bağımsız bir soruşturmanın ardından duyurdu.

Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı.

Hükümet son bir yılda defalarca kasırga felaketinde hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.

"BİLİMSEL DAYANAKLARI VAR"

Vali Rosello, düzenlediği basın toplantısında "Yetkililere resmi ölü sayısını 2,975'e çıkarmaları için talimat veriyorum" dedi. Rosello ayrıca, "Bu tahmini bir rakam olsa da, bilimsel dayanakları var" diye konuştu.

Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini rakamı 4,600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.

Güncel veriler ise, ABD'deki George Washington Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanıyor.

Araştırmacılar, Maria'nın adayı vurduğu Eylül 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasındaki verileri inceledi.

Porto Riko hükümeti de bağımsız araştırmanın sonuçlarını kabul etti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ, TEMİZ SU YETERSİZLİĞİ

Aynı araştırma, Porto Riko'da yoksulların kasırga sonrası hayatını kaybetmesi ihtimalinin yüzde 45 daha fazla olduğuna işaret etti.

Maria Kasırgası sonrası tedavi koşulları ve temiz suya erişimin yetersizliği ile tekrar eden elektik kesintileri nedeniyle, çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Karayip Adası, 3,3 milyon ABD vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu son araştırmaya göre kasırga nedeniyle nüfusun yüzde 8'i evlerini terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Porto Riko ABD maria kasırgası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
amerika yaptıklarını mazlum halkın çekmesin kasırgada vurur tufanda gün olur türk te vurur seni ateşle şaka olmaz
kasırga trampı götürse de dünya bu illetten kurtulsa
Rabbim nereye ne zaman ne felaket verecegini biliyor
taş üstünde taş baş üstünde baş kalmaz inşallah. insanoğlunun gücü yetmiyor doğa bari versin cezasını. dünya koca bir pislikten kurtulsunn..
Suçsuz Günahsız insanlara Allah yardım etsin. Hani bazen diyorsunuz ya ey yaradan bu kadar zulmü görmüyor musun göster bunlara cezasını..... ne bileyim bu da Allah'ın bir belası ders çıkarılması lazım. Biz inançlı insanlarız kimsenin acısı bizim mutluluğumuz olamaz. yaradılanı yaradandan ötürü sevenleriz. Rabbim bizleri de ders çıkaranlardan eylesin. Geçmiş olsun
Adamların hepsi gamsız abi. Tahmini rakam nedir ya. Ölmüştür ya da yaşıyordur
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