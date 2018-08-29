Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

ABD toprağı olsa da eyalet statüsünde sayılmayan Porto Riko'da yetkililer, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükseltti. Bu, daha önce açıklanan rakamın yaklaşık 50 katına denk.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, bulguları uzun soluklu bağımsız bir soruşturmanın ardından duyurdu.

Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı.

Hükümet son bir yılda defalarca kasırga felaketinde hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.

"BİLİMSEL DAYANAKLARI VAR"



Vali Rosello, düzenlediği basın toplantısında "Yetkililere resmi ölü sayısını 2,975'e çıkarmaları için talimat veriyorum" dedi. Rosello ayrıca, "Bu tahmini bir rakam olsa da, bilimsel dayanakları var" diye konuştu.

Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini rakamı 4,600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.

Güncel veriler ise, ABD'deki George Washington Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanıyor.