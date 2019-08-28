Korkunç tecavüz! İşkence evinde yaşadıklarını anlattı

Kendisini 1 yıl takip eden 40 yaşındaki sapık tarafından zorla alıkonularak kaçırılan Sunny Angel, 23 yıl sonra yaşadıklarını bakın hangi sözlerle özetledi.

İngiltere'nin Surrey bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Sunny Angel'ın yaşadığı kabus gibi günler, belgesele konu oldu.

In Snatched and Sold for Sex adlı belgesel, henüz 17 yaşındayken kaçırılan Sunny'nin hikayesini anlatıyor.

Sunny Angel, bundan 23 yıl önce, kendisini bir yıl boyunca takip eden sapık tarafından zorla alıkonuldu.

Kâbus, Sunny 17 yaşında bir genç kızken başladı.

Bir sabah her zamanki gibi işe giderken, 40 yaşlarında bir adam tarafından durduruldu.

Sunny, olayı "Bir Cumartesi sabahıydı ve her zaman geçtiğim parktan geçiyordum" diye anlatıyor.

Sunny Angel, o gün adam kendisini durdurana kadar takip edildiğini asla fark etmemiş.

Sapık, Sunny'ye kendisini bir yıldır takip ettiğini söylediğinde, Sunny'nin kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başlamış.

O akşam evine gittiğinde, bilmediği bir numara tarafından arandığını anlatıyor. Arayan peşindeki sapıktan başkası değilmiş.

Sunny'ye "camdan dışarı bak" diyen adam, genç kızı polisi ararsa evini yakmakla tehdit etmiş.

Sapık, her gün Sunny Angel'la birlikte işe kadar yürümeye başlamış ancak genç kız, adamın ailesine bir şey yapmasından korktuğu için bu duruma ses çıkaramamış.

1997 yılında hayatını zindana çeviren olayı şöyle anlatıyor Sunny:

'İş yerinde iyice sessizleştim. Kimseyle konuşamaz oldum. Tek düşündüğüm, adamın aileme zarar verebileceğiydi

Yıl henüz 1997 olduğu için birinin sizi takip etmesi, ciddi bir suç sayılmıyordu. Adamın tutuklanacağını düşünmediğim için polise de gidemedim.

Bana, kendi evimden taşınmamı ve onunla birlikte yaşamamı söyledi. Ona böyle bir şeyin olamayacağını söylediğimde beni yine tehdit etti. 'Merak etme, sana daha iyi bir hayat sunacağım.

Şehrin dışında bir eve götürdü beni. Yarı müstakil bir evdi. Beni bir odaya kapattı. Odadaki tüm mobilyaları dışarı çıkarmıştı. İçeride sadece yatak vardı...

Kabus 6 ay sürdü. Beni her gün dövdü. Sayısız kez tecavüz etti. Yüzlerde defa... Sırtımda sigara söndürdü. Tam anlamıyla işkence eviydi...

Benimle işi bitince beni başkalarına satacağını söyledi. Beni öldürmesi için ona yalvardım.

Bir gün anahtarı kapının üzerinde unuttu. İşte o zaman kaçmayı başardım...'

Sunny Angel, bu travmayla yaşamayacağını düşündüğünde intihara teşebbüs etti. Gözlerini açtığında hastanedeydi.

Ancak Sunny, korkuyla yaşamayı değil, kendisi gibi korkunç olaylar yaşayanlara ilham kaynağı ve destek olmaya çalışıyor.