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  4. Korkutan görüntü! Sultangazi'deki dev çukurlar tehlike saçıyor

Korkutan görüntü! Sultangazi'deki dev çukurlar tehlike saçıyor

29.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de daha önce taş ocağı olan bölgenin kaderine terkedilmesiyle içi su dolu dev çukurlar oluştu. Güvenlik önlemi olmayan çukurlar tehlike saçarken15 yaşındaki Elif Çakal'ın da düştüğü yer piknik yapmak isteyenlerle hayvan otlatanların uğrak yeri oldu. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra bölgenin kaderine terkedildiğini belirten mahalleli, "Bu uçuruma insanlar da düşüyor, hayvanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere. Önlem alınsın'' şeklinde konuştu.

Korkutan görüntü! Sultangazi'deki dev çukurlar tehlike saçıyor

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bölge, daha önce taş ocağı olarak kullanılmasının ardından adeta uçuruma dönüştü. Önceki gün 4 arkadaşıyla bölgede piknik yapan 15 yaşındaki Elif Çakal, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm olayı üzerine tepkilerini dile getiren çevre sakinleri, olayın ilk olmadığını belirtti. Taş ocağının faaliyetini durdurduktan sonra, bölgenin eski haline getirilmediğini, oluşan uçurumun çevresine uyarı tabelası dahi konulmadığı söyleyen mahalle sakinleri, bölgenin çitlerle çevrilerek güvenlik önlemi alınması gerektiğini ifade etti. Piknik yapmak ve hayvanlarını otlatma gibi nedenlerle rahatlıkla bölgeye girilebildiği görülen bölge havadan ve yerden görüntülendi.

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI"

Mahalle sakini Cihan Tekinel, "Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesi komple taş ocakları ile dolu. Bu taş ocaklarının bulunduğu yerlerde hiçbir tedbir yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Taş ocaklarının bulunduğu uçuruma hayvanlarım bile düştü. Aynı zamanda geçen gün bir kız da o taş ocaklarının bulunduğu yere düştü ve hayatını kaybetti. Yetkililerden bu taş ocakları için önlem almalarını istiyoruz. Şu an taş ocaklarının çalışmadıklarını söylüyorlar ancak tozdan biz duramıyoruz. Tozdan dolayı çamaşır bile asamıyoruz. Taş ocakları gece gündüz çalışıyor" dedi.

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"GEÇEN GÜN HAYVANIM DÜŞTÜ ZAR ZOR ÇIKARDIM"

Tekinel, "Bu taş ocakları çitlerle korunsa daha iyi olur. Bu çitler herhangi bir şeyin düşmesini engeller. Geçen gün hayvanım düştü, zar zor çıkardım. Bu taş ocaklarının olduğu yer çok tehlikeli. Ne bir uyarı levhası ne de bir tabela var. İnsanlar o taş ocağının yakınına pikniğe gidiyor" diye konuştu.

"BU İLK DEĞİL, BİZ ALIŞTIK BU ŞEKİLDE ÖLÜMLERE"

Taş ocaklarının bulunduğu alanda insanların piknik yaptığını vurgulayan mahalle sakini Mustafa Akdil, "Taş ocakları için önlem alınması gerekiyor. Ama önlem alan kimse yok. Bu taş ocaklarının yanındaki alanı, insanlar piknik yapmak ve hayvanlarını otlatmak için gidiyor" dedi. Mahalle sakini Hüseyin Sönmez ise, "Bu taş ocaklarının bulunduğu yerde hiç tedbir yok. Herkes gelişigüzel çalışıyor. Bu uçuruma hayvanlar da düşüyor, insanlar da. Bu ilk değil, biz alıştık bu şekilde ölümlere" diye konuştu.

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"TAŞ OCAKLARINA GİDEN YOLDA NE LEVHA NE DE BİR TABELA VAR"

Yetkilerin taş ocaklarının bulunduğu yerleri kapatması gerektiğini belirten mahalle sakini Nuri Tekinel ise "Geçen gün bu taş ocaklarının bulunduğu uçurumda bir kız hayatını kaybetmiş. Taş ocaklarına giden yolda ne levha ne de bir tabela var. En azından bir tel örgüye alınabilirdi" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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