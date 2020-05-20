HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Korkutan görüntüler! Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu

Korkutan görüntüler! Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu

Porto Riko'da, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinada çocuğunu parka götüremeyen baban tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Porto Rikolu baba sekizinci katta bulunan yerden 24 metre (80 ft) yükseklikteki evinin balkonuna salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen endişeli sosyal medya kullanıcıları, çocuğun salıncaktan kolayca kayabileceğini ve binadan düşebileceğini, babanın salıncağı dairenin içine yerleştirmesi gerektiğini belirtti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kapı çerçevesine monte edebileceğiniz salıncaklar var. Bu gereksiz bir risktir. Bu nasıl baba?" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüİzleyenleri şaşkına çeviren görüntü
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntü

İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri olay yarattı!

Yeni çekilen UFO görüntüleri olay yarattı

Sultangazi'de polisi görünce otların arasına saklandılar

Güldüren anlar! Polisi görünce...

Adıyaman’da toz hortumu şoku! Havanın ısınması sonrası oluştu

Korkutan anlar! Hava ısındıktan sonra ortaya çıktı

Pandemi mahsur bıraktı! 6 farklı ülkeden gelmişlerdi

Onları koronavirüs bile durduramadı!

İşte 19 Mayıs 1919'da kurtuluşa giden yol...

İşte kurtuluşa giden yol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.