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  4. Korkutan kaza kamerada! Kaldırımda yürürken ölümden böyle döndü

Korkutan kaza kamerada! Kaldırımda yürürken ölümden böyle döndü

11.02.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralandı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen yaya, üzerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkutan kaza kamerada! Kaldırımda yürürken ölümden böyle döndü

Korkutan kaza, bugün saat 10.40 sıralarında, Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle seyir halindeki sürücü O.D., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken o sırada kaldırımda yürüyen yaya, kazadan kıl payı kurtuldu.

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KAZA ANI KAMERADA

Otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobil, manevra yaparak park halindeki otomobile çarpıyor. Bu sırada kaldırımda elinde poşetlerle yürüyen yaya, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden son anda kurtuluyor.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kaza
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