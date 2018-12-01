Korkutan rapor! 3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocukların neredeyse üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor. yüzde 42’si tablete yüzde 44’ü bilgisayara sahip. Bunu bir anlamda çocuklarımız dünyayla, bilgiyle iletişim halinde şeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir. Bu konu oldukça tartışılacaktır. Çünkü akıllı telefonun bir tarafı aileyle iletişimi sağladığı gibi, bir kısım olumsuz yanları da vardır” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, ailelerin neden bu cihazları neden aldığı ve dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda şunları söyledi:

“Herkesin çocuğunda var benim çocuğumun neden olmasın?

Çocuğuma fazla zaman ayıramıyorum, bari istediğini alayım.

Eve geldiğimde oldukça yorgun oluyorum, onunla oynama ve zaman geçirme enerjim yok. O tek başına oyalansın.

Çocuğum çok zeki, telefondan anlıyor. Ona alayım.

Çocuğum benim her şeyim, onun tüm isteklerini yerine getirmek benim görevim.

Sürekli istiyor, kafamı şişirdi. Ben de gidip aldım.