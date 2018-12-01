HABER

Korkutan rapor! 3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, üç çocuktan ikisinin akıllı telefon kullandığını belirtti.

Korkutan rapor! 3 çocuktan 2'si akıllı telefon kullanıyor!

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocukların neredeyse üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor. yüzde 42’si tablete yüzde 44’ü bilgisayara sahip. Bunu bir anlamda çocuklarımız dünyayla, bilgiyle iletişim halinde şeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir. Bu konu oldukça tartışılacaktır. Çünkü akıllı telefonun bir tarafı aileyle iletişimi sağladığı gibi, bir kısım olumsuz yanları da vardır” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, ailelerin neden bu cihazları neden aldığı ve dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda şunları söyledi:

“Herkesin çocuğunda var benim çocuğumun neden olmasın?

Çocuğuma fazla zaman ayıramıyorum, bari istediğini alayım.

Eve geldiğimde oldukça yorgun oluyorum, onunla oynama ve zaman geçirme enerjim yok. O tek başına oyalansın.

Çocuğum çok zeki, telefondan anlıyor. Ona alayım.

Çocuğum benim her şeyim, onun tüm isteklerini yerine getirmek benim görevim.

Sürekli istiyor, kafamı şişirdi. Ben de gidip aldım.

Derslerine çalışsın, sınıfı geçsin diye aldım.

Ailelerin bu konuda dikkatli etmesi gereken konular:

Diğer ailelerle yarışmayın.

Çocuğunuzu tanımaya çalışın, neden zevk alır, neden hoşlanır. İhtiyaçları arasında akıllı telefon ya da tablet var mı anlamaya çalışın.

Çocuğunuza oyalanması için birşeyler almayın. Onunla zaman geçirin, bu onlara alacağınız pahalı bir akıllı telefondan daha iyi geçirin.

Çocuklarınıza pahalı hediyeleri rüşvet olarak almayın. Her başarı sağlaması için hediye alırsanız, bunu durduramazsınız. Çocuğunuz hediye almadan bir şey yapmaz hale gelir.

Çocuğunuzun akıllı telefon, bilgisayar veya tablet kullanırken takip edin. Kullanımı fiziksel sorunlara veya göz bozukluğuna neden olmasın.

Çocuğunuzun kullandığı telefon, tablet veya bilgisayarla geçirdiği süreyi mutlaka denetleyin. Bu konuda çocuğunuzla anlaşma yapın.

Çocuğunuza bu cihazları kullanırken örnek olun. Siz başından kalkmıyorsanız, onu ikna edemezsiniz.

Bu cihazlar arkadaşlarıyla ilişki kurmasını engellemesin.

Çocuklarınızın kullandığı aplikasyon, oyun ve siteleri denetleyin.

Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını gözlemleyin.”

İHA

PARTNERKourtney Kardashian pozlarıyla olay yarattı!Kourtney Kardashian pozlarıyla olay yarattı!
Bu hastalığa dikkat! Birçok kanser türünden daha ölümcül...Bu hastalığa dikkat! Birçok kanser türünden daha ölümcül...
'HIV, HIV ile enfekte olmuş bir kişinin vücut sıvılarına temasla bulaşır''HIV, HIV ile enfekte olmuş bir kişinin vücut sıvılarına temasla bulaşır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon psikoloji

En Çok Okunan Haberler

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

İlginizi Çekebilir

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Tartışılacak sözler: Hasta olursanız tıbba çok fazla güvenmeyin

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Erdoğan'a destek: Bu işi çözelim

Her derde deva besin: Kereviz

Her derde deva besin: Kereviz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Bakan müjdeyi verdi! Önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Sinüzit nedir? Sinüzitten korunmak için neler yapılmalıdır?

Mevsim değişikliklerinde bağışıklığımızı güçlendiren besinler!

Bu besinleri tüketin! Kışı güçlü geçirin...

Kalp yetmezliği birçok kanser türünden daha ölümcül!

Bu hastalığa dikkat! Birçok kanser türünden daha ölümcül...

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

Bağımlılık tedavisinde çip kullanımı ne kadar işe yarıyor?

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

İhmal etmeniz ciddi sonuçlara yol açabilir!

Unutkanlık neden olur? Her unutkanlık Alzheimer habercisi mi?

Unutkanlık neden olur? Her unutkanlık Alzheimer habercisi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.