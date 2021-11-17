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Korkutan salgın! Hayatını kaybeden çocuk sayısı 22'ye yükseldi

17.11.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde sarıhumma salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Korkutan salgın! Hayatını kaybeden çocuk sayısı 22'ye yükseldi

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, yaptığı açıklamada, ülkenin Savannah bölgesinde sarıhummanın artmaya devam ettiğini belirtti.

Asiedu-Bekoe, bölgede son bir ayda 400'den fazla sarıhumma vakasının tespit edildiğini kaydederek, salgından hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye çıktığını ifade etti.

Hükümetin salgının görülen bölgelere tıbbi yardımları sevk ettiğini aktaran Asiedu-Bekoe, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.

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YÜKSEK ATEŞ HASTALIĞIN BELİRTİLERİ ARASINDA

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gana
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