Kornea nakliyle bu yıl 3 bin kişinin dünyası aydınlandı

DUYGU YENER - Bu yıl, görme yetisini kaybeden 3 bin kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak 2018'den itibaren 3 bin 10 kişi kornea nakli olurken, 2 bin 61 kişi de nakil olabilmek için halen sırada bekliyor. Yurt dışından kornea temin yetkisi kapsamında ise 173 hastaya kornea nakli yapıldı.

Gözün önündeki saydam tabakanın işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan ve görme kaybına neden olan kornea hasarları, nakille gideriliyor.

Son yıllarda yapılan kornea temini iyileştirme çalışmaları ile kornea nakil sayılarında artış sağlandı. Bakanlığın bu alanda yaptığı çalışmalarla kornea nakli iş ve işlemlerinin takibi ve izlemi Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi (TDİS) ile sağlanıyor.

Türkiye genelinde 23 ilde 41 göz bankası faaliyet gösterirken, kornea nakli hizmetleri aktif olarak çalışan 88 kornea nakli merkezi ve 155 kornea nakil hekimi tarafından yürütülüyor.

- "Korneası zarar gören kişi göremez"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Nakli Merkezinden Doç. Dr. Gökhan Özge, gözün saydamlığını kaybettirecek her türlü hastalığın göz yapısı uygunsa nakil gerektirdiğini söyledi.