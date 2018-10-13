EDİRNE (AA) - Edirne'de konser veren Devlet Türk Müziği Korosu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde icra edilen repertuvarla sahneye çıktı.

Restoresi tamamlanan tarihi Türk Ocağı Binası olarak bilinen Devlet Türk Müziği Korosu hizmet binasının açılışı, törenle gerçekleşti.

Kentin en güzel sivil mimari örneklerinden Kaleiçi semtindeki binanın açılış törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Türk Müziği Edirne Koro Müdürü Muharrem Fadıl Atik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Özdemir, Kaleiçi gibi önemli sivil mimari eserleri barındıran semtteki eserin restore edilmesiyle tarihi mirasa sahip çıkıldığını söyledi.

Mirasa ve gelecekte Edirne turizmine sahip çıkmak adına değerli eserlerin ayağa kaldırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özdemir, "Kaleiçi son günlerde tarihi anlamda çok kötü durumda, günden güne Kaleiçi'ni kaybediyoruz. Buralar içinde değerlerle, kültürüyle yaşarsa daha anlamlı daha kıymetli hale gelir. Valilik olarak tarihi eserlerimizin restoresini yapıp kültür ve turizme hizmet etmesini amaçlıyoruz, bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nün de gayretli çalışmaları var. Bütün kurumların, iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının da bu bölgeye sahip çıkmalarını bekliyoruz. Buraya şimdiden sahip çıkmak, mirasa değer vermek, gelecekte Edirne'nin turizmine sahip çıkmak demektir." diye konuştu.