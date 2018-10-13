EDİRNE (AA) - Edirne'de konser veren Devlet Türk Müziği Korosu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde icra edilen repertuvarla sahneye çıktı.
Restoresi tamamlanan tarihi Türk Ocağı Binası olarak bilinen Devlet Türk Müziği Korosu hizmet binasının açılışı, törenle gerçekleşti.
Kentin en güzel sivil mimari örneklerinden Kaleiçi semtindeki binanın açılış törenine Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Türk Müziği Edirne Koro Müdürü Muharrem Fadıl Atik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Vali Özdemir, Kaleiçi gibi önemli sivil mimari eserleri barındıran semtteki eserin restore edilmesiyle tarihi mirasa sahip çıkıldığını söyledi.
Mirasa ve gelecekte Edirne turizmine sahip çıkmak adına değerli eserlerin ayağa kaldırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özdemir, "Kaleiçi son günlerde tarihi anlamda çok kötü durumda, günden güne Kaleiçi'ni kaybediyoruz. Buralar içinde değerlerle, kültürüyle yaşarsa daha anlamlı daha kıymetli hale gelir. Valilik olarak tarihi eserlerimizin restoresini yapıp kültür ve turizme hizmet etmesini amaçlıyoruz, bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nün de gayretli çalışmaları var. Bütün kurumların, iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının da bu bölgeye sahip çıkmalarını bekliyoruz. Buraya şimdiden sahip çıkmak, mirasa değer vermek, gelecekte Edirne'nin turizmine sahip çıkmak demektir." diye konuştu.
Genel Müdür Tokaç da önemli bir esere yeniden hayat verildiğini belirterek, yuvaya döndüklerini ifade ettiği ses ve saz sanatçılarına başarı diledi.
Topluluk Müdürü Atik de 1930'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kendisine icra edilen repertuvarı seslendirerek, hizmet binalarının açılışını anlamlı kıldıklarını aktardı.
Daha sonra koro, Atatürk'ün 1930 yılındaki kente üçüncü ziyareti sırasında şehrin yerel sanatçılarını sorması üzerine Halk Fırkası ve Türk Ocağı Başkanı Edip Ağaoğulları tarafından Gazi Mustafa Kemal onuruna düzenlenen programda neyzen Hüsamettin Efendi, Şefik Gürmeriç, kemani Hasan Efendi, Yusuf Hoca Okulu Müdürü Vehbi Çoker, udi İhsan Efendi'nin icra ettiği eserleri seslendirdi.
- Tarihi Türk Ocağı binası
Kaleiçi'nde 1900 yılında inşa edilen bina, 1905 Kaleiçi yangınında zarar gördü. Rum kökenli bir aile tarafından yeniden onarılan bina, kentin en önemli sivil mimari örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Türk Ocakları'nın yanı sıra kız yurdu, devlet hastanesi, şehir lokali olarak da hizmet veren tarihi yapıda, cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de 1930 yılında kente gerçekleştirdiği ziyarette halkla bir araya geldi. Bina, 1997 yılında Devlet Türk Müziği Topluluğu'na tahsis edildi ve 2014 yılına kadar hizmet verdi.
Yıpranmalara bağlı olarak restorasyon ve rölöve projelerinin hazırlanmasıyla birlikte binadaki çalışmalar, 2015 yılının Temmuz ayında başladı.
Restorasyon çalışmaları tamamlanan binada, Devlet Türk Müziği Korosu hizmet vermeye devam edecek.
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