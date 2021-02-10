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Korona en çok hangi hastalıkları etkiliyor?

10.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Korona en çok hangi hastalıkları etkiliyor?

Fransa’da yapılan bir araştırmada Covid-19 virüsünden en fazla etkilenen 7 kronik hastalık belirlendi.

Fransa’da Salgın Hastalıklar Kamu Sağlığı Uzmanlar Grubu “Epi-Phare” ‘tarafından hazırlanan rapora göre, down sendromlular, zihinsel engelliler, böbrek ve akciğer nakil hastaları, diyaliz hastaları, akciğer kanseri ile kistik fibroz (doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal hastalık) hastaları, Covid-19 virüsünden en fazla zarar görme riski taşıyanların başında geliyor.

Ulusal Sağlık Sigortası Ulusal İlaç Ajansı’nın da destek verdiği araştırma, ülkedeki Covid-19 ölümlerinde en fazla bu kronik hastalığı taşıyanların mağdur olduğunu ortaya koydu.

Fransa genelinde 15 Şubat ila 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, çok yaşlılardan ziyade bu kronik hastalıkları olanların daha çok riskle karşılaştığını gösterdi.

Araştırmada, yine aralarında diyabet, kardiyovasküler ve kanserin de içinde bulunduğu 47’ye yakın kronik hastalığın dislipidemi (kanda aşırı yağlanma) dışında tamamının Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılma ve ölüm nedeni olma riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

Fransa’da 3,8 milyon diyabet hastası olduğu hatırlatılan araştırmada, bu kişiler içinde Covid-19 virüsüne yakalananların yüzde 64’ünün hastaneye kaldırıldığı ve onların içinden de yüzde 75’inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Araştırma, 85 yaş üstünün Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılma oranının 40-44 yaş grubuna kıyasla 5 misli daha fazla olduğunu, bu yaş grupları içinde ölüm oranının ise yaşlılarda yüzde 100 daha fazla olduğu ortaya koydu.

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