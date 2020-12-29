HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler

Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler

29.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korona testi yapmak için geldiklerini söyleyip, yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasp ettiler

Mersin’in Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "korona virüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin’in Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "korona virüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olayı yaşlı kadının komşusunun organize ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yapıntı Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine gelen ve zor kullanarak ziynet eşyalarını alan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada, 2 şüphelinin mağdurun evine yaya olarak bahçe ve araziden yürüyerek geldikleri, şahısların korona virüs testi yapmak için geldiklerini beyan ederek kapıyı kadına açtırdıkları ve içeride yaşlı kadını etkisiz hale getirerek 3 bilezik ile 1 yüzüğü zorla aldıkları tespit edildi.

Ayak izlerini takip ettiler
Şahısları yakalamak için arazideki ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin Mut ilçesine giden yola çıktığını belirledi. Ayak izlerinin bittiği yol çerçevesinde detaylı bir çalışma yapan ekipler, şahısların kullanmış olabileceği bir otomobili tespit etti. Bunun üzerine plaka takip sistemi ve MOBESE kameraları kayıtlarından otomobili ve sahibine belirleyen ekipler, araç sahibinin mağdurun komşusu olan bir şahsa ait olduğunu, bu şahsın yağma olayı sonrasında jandarmaya olayı bildiren ihbarcı olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kamera kayıtlarında araba sürücüyle birlikte otomobilde 4 kişinin olduğu tespit edildi.

Bilezikleri toprağa gömmüşler
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü olayı itiraf ederek, bunu arkadaşı ile planladığını, tanımadığı 2 kişiyle de birlikte hareket ederek olayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. İfade doğrultusunda kimlikleri belirlenen diğer 3 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 2 altın bilezik de sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklamasıBilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması
91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

Örnek gösterilen o ilde 'pes' dedirten görüntü

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor! Sağlık Bakanı duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Yarın başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.