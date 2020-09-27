Korona virüse aldırış etmeden festival düzenleyen şahıslara ceza yağdı

Şile’de korona virüs tedbirlerine aldırmadan kamp kurarak festival düzenleyen yaklaşık 150 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 110 bin lira idari para cezası kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Şile’de gençlerin korona virüse aldırış etmeden kamp kurarak festival düzenlemesine ilişkin görüntüler büyük tepki topladı. Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığından yazılı açıklamada, Doğancılı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kamp organizasyonu düzenlediğinin tespit edildiği, kamp organizasyonu düzenleneceği bilgisinin alınması üzerine 24 Eylül günü 18.30 sıralarında işletme sahibi ile görüşüldüğü ve Covid-19 tedbirleri kapsamında ve işletme ruhsatının bulunmaması sebebiyle organizasyonu gerçekleştiremeyeceğinin bildirildiği belirtildi. Kamp yapacak şahısların bireysel olarak 25 Eylül’den itibaren işletmeye gelmeye başlamaları üzerine gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, kamp yapacak şahısların işletmeyi kullanmalarına müsaade edilmediğinin kaydedildiği açıklamada, “Kamp yapacak şahısların işletme içerisine alınmaması sebebiyle bireysel olarak kamp alanının kuzeyinde bulunan hazine arazisine yerleştikleri görülmüştür. Bunun üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında kamp yapmaya gelen şahıslar üzerinde yapılan denetimlerde 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 TL, 49 kişiye emre aykırı davranıştan (müzik dinlemek) toplamda 19 bin 208 TL, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 TL, genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 TL idari yaptırım uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.