HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar

Koronavirüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs kurallarını ihlal eden 34 kişiye kumar oynamak suçundan para cezası yazıldı.

Koronavirüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir dernekte arama yapıldı. Yapılan aramada 34 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından dernekte yapılan arama sonrasında çok sayıda kumar oynamak için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında 34 kişiye kumar oynama suçundan, 8 kişiye kumar oynamak için imkan sağlama suçundan, 1 kişi ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan olmak üzere 43 kişiye adli işlem yapılmasının ardından idari para cezası kesildiği öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandıKocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Kahreden haber! İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
Kahreden haber! İnşaat kenarında bulundu
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Boksör yumrukları TCK'na göre silah sayılır mı?
Boksör yumrukları TCK'na göre silah sayılır mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.