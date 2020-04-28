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Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor

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Ankara Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Zülfikar Akelma, yapılan çalışmalarda tüm koronavirüs vakalarının ortalama yüzde 2'sinin çocuk vaka olarak geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Akelma, "Özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde, bir de çocuk hastaların içinde kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Bunları mutlaka korumak gerekiyor" dedi.

Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor

Doç. Dr. Zülfikar Akelma, koronavirüsün çocuklarda görülme sıklığı ve etkilerini DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Akelma, koronavirüsün doğal yapısı itibarıyla bir solunum virüsü olduğunu hatırlatarak ''Dolayısıyla solunum sistemine ait bulgular da en temel şikayetler olarak karşımıza çıkıyor. Ateşin, kuru öksürüğün olması ve özellikle nefes darlığı ve nefes almakta güçlükle birlikte küçük çocuklarda bunların görülmesi aklımıza yeni tip koronavirüsü getirebilir. Çocuklarda çok sık görülen şikayetlerden biri de belirgin halsizliğin olmasıdır'' diye konuştu.

ANİ ÖKSÜRÜK VE YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

Doç. Dr. Akelma, çocuklarda koronavirüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu eşliğinde hazırladığı rehberdeki bir takım kriterlere göre yol aldıklarına dikkat çekerek, "İlk olarak çocukta ateşle birlikte öksürük ve nefes darlığının en az bir tanesi varsa ya da çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkmış bir kişiyle teması ya da yurt dışından gelen bir kişiyle görüşmüşlüğü varsa bu şikayetlerin koronavirüs açısından şüpheli bulunup, hastaneye başvurularının yapılması gerekiyor. Eğer çocuğun herhangi bir teması yoksa bile öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri aniden başladıysa bile mutlaka çocuğun koronavirüs açısından değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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TANI SÜRECİ

Doç. Dr. Akelma, bu tip şikayetlerle hastaneye başvuran çocukların ilk olarak ön değerlendirmeden geçtiğine işaret ederek, "Öncelikle çocuklarımızın ilk adımda şikayetlerini sorguluyoruz. Burada şikayetleri açısından pozitif bulduğumuz ya da şüpheli bulduğumuz bulgular varsa bu hastalar için belirlenmiş alanda doktor ve hemşirelerden oluşan ekiplerimiz ilk müdahaleyi yapıyor. Eğer gerekli görürlerse de koronavirüs açısından tetkik işlemleri yapılıp, tanısı kesinleştiriliyor. Ve böylece süreç tanı süreci tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

'HER YAŞ GRUBUNDAN GÖRÜLEBİLİR'

Koronavirüsün 18 yaşından küçüklerde, 65 yaş üstü bireylere göre daha az etki ettiğine dair bilgilerin doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Akelma, "Bu kesinlikle doğru değil. Bu virüs her yaş grubunda görülebilir. Yeni doğan bebeklerde dahi bildirilen vakalar var. Gebelerde de görülebiliyor. Fakat 65 yaş üstü bireylerde çok daha etkili görülebiliyor. Sonuçta bu bir solunum virüsüdür. Solunum virüsleri de solunum yollarına ait birçok yeri etkileyebiliyor. Bu virüsün de özelliği tüm solunum sistemini etkiliyor olabilmesidir" dedi.

'KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSKLİ'

Doç. Dr. Akelma, koronavirüs ile ilgili bilgileri kendilerinin de zaman içerisinde edinmeye başladığını ifade ederek, "İlk bilgilerimiz Çin kaynaklıydı. Daha sonra Amerika, Avrupa ve ülkemizdeki çalışmalar. Yapılan çalışmalarda tüm koronavirüs vakalarının ortalama yüzde 1'i ile 5'i arasında, ortalama yüzde 2'si çocuk vaka olarak geçiyor. Bu çocuk vakalar, erişkin ile kıyasladığın zaman daha hafif seyrediyor. Hafif seyretmesi bizi yanıltmaması lazım. Özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde, bir de çocuk hastaların içinde kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Bunları mutlaka korumak gerekiyor" diye konuştu.

'HİÇ ŞİKAYETİ OLMAYIP POZİTİF ÇIKANLAR VAR'

Doç. Dr. Akelma, temas şüphesiyle gelip hiçbir şikayeti olmayan vakalarda pozitif çıkan çocuklar olduğunu kaydederek, "Elimize ulaşan verilerden yüzde 10'unda pozitif çıkıp; fakat hiçbir şikayeti bulunmayıp, geri kalan yüzde 90'ında hafif ya da orta şikayetlerle bu virüsü atlattığını biliyoruz. Çocuklardaki durumun böyle olması bizim açımızdan sevindirici bir olay. Fakat şu da var ki; çocuklar bu virüsü hafif atlatması nedeniyle biz bunu tanıyamayabiliyoruz. Onlar da bu virüsü taşıma potansiyeli taşıyabiliyor. Dolayısıyla iyi bir izolasyonun da bu çocuklarda yapılması gerekiyor'' dedi.

DHA

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