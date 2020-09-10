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Koronavirüs 2. dalgaya karşı bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzmanlara göre pandemi sürecinde bağışıklığı korumanın ve güçlendirmenin en iyi yolu doğru beslenmeden geçiyor. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için yetişkin bir kimsenin kuru baklagiller, et, yumurta grubundan günde 2-3 porsiyon tüketebileceğini ifade etti.

Koronavirüs 2. dalgaya karşı bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Pandemi ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sistemi büyük önem taşıyor. Bilim insanları Covid-19 salgını etkilerinin özellikle bağışıklığı güçlü olan bireylerde daha az görüldüğü görüşünde birleşiyor. Bu nedenle bu salgın döneminde sağlıklı beslenmeye dikkat ederek bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisi Ece Duru, sağlıklı beslenme önerilerini şu şekilde sıraladı: "Yetişkin bir kimse kuru baklagiller, et, yumurta grubundan günde 2-3 porsiyon tüketebilir. Bu gruptaki besinler birbiri yerine geçebilen, gerektiğinde birbirini tamamlayan yiyeceklerdir. Büyüme çağında olanlar ile gebe ve emziren kadınlar, alınması gereken günlük porsiyon miktarından, 1 porsiyon tüketebilir. Bu şekilde özel durumları nedeniyle artan enerji ve besin ögeleri ihtiyacı karşılanmış olur. İyi bir bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagil, yumurta ve balık tüketerek protein ihtiyacı karşılanabilir.”

'HAFTADA 2 KEZ BAKLAGİL TÜKETİLMELİ'

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Duru, posanın şeker hastalığı, kanser ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gibi bu hastalığı olan yaşlılarda tedavi edici özellik taşıdığını ifade ederek, "Kabızlığı önler, bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından önem taşır. Yaşlılarda yeterli posa alımının sağlanmasında; kuru baklagil yemekleri haftada 2-3 kez tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimi artırılmalı ve esmer ekmek (çavdar, tam buğday, kepekli) ekmek tercih edilmelidir. 9. aydan itibaren nohut, soya fasulyesi, barbunya, mercimek, kuru fasulye, maş fasulyesi, börülce gibi bitkisel protein içeren kuru bakliyattan da vermek önemlidir. Kuru bakliyat demirden ve bitkisel proteinlerden de çok zengindir. Fasulye, börülce, barbunya ve nohut vs. pişirilmeden önce 8-12 saat suda ıslatılıp yumuşatılarak gazı alınmalıdır. Islama suyu dökülüp ağzı kapalı tencerede iyice haşlanıp, piştikten sonra kabuğu ayrılırsa gaz yapıcı etkisi büyük ölçüde azalır” ifadelerini kullandı.

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Duru açıklamasının devamında, “Çocuk ve gençlerin beslenmeyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin öğelerini almanın yanı sıra beslenmede çeşitliliği sağlamak oldukça önemli. Karbonhidrat vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanması için gerekli olan makro besin öğelerinden biridir. Ancak şeker gibi basit karbonhidratlar yerine lif yönünden de zengin kompleks karbonhidratları önceliğe almak gerekir. Yulaf, tam buğday, bulgur, çavdar gibi tam tahıl ürünleri her ana öğünde mutlaka tüketilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

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