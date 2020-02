Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı!

ABD'nin Güney Kore'de bulunan Kore Askeri Gücü (USFK) tarafından yapılan açıklamada, askerlerden birinde koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

A USFK soldier stationed at Camp Carroll tested positive for COVID-19, marking the first time a U.S. service member has tested positive for the virus. We’re implementing all appropriate control measures to protect the force. https://t.co/kkfEIuW7Jb