Koronavirüs: ABD'de Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun öldürülmesi, komplo teorilerini körükledi

Polis Liu'yu vuran kişinin 46 yaşındaki yazılım mühendisi Hao Gu olduğunu, cinayet sonrası aracında kendisini vurarak intihar ettiğini duyurdu.

Polis ise olayın cinayet olduğunu, saldırganın olayın ardından intihar ettiğini açıkladı.

İş arkadaşlarının Liu'nun Covid-19 çalışmalarında önemli bulgulara ulaşmak üzere olduğunu söylemesi üzerine, internette "suikast" söylentileri dolaşmaya başladı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan 37 yaşındaki Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Saldırgan cinayet sonrası intihar ederken, polis cinayetin Liu'nun çalışmalarıyla bağlantısı olmadığını, saldırganla Liu arasında özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde koronavirüsle ilgili "çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu" iddia edilen Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun hafta sonunda vurularak öldürülmesinin ardından, sosyal medyada olaya dair birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Olayı araştıran detektifler Liu ve Gu'nun birbirini tanıdığını, cinayetin "özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık" olduğunu açıkladı.

Polis cinayetin Liu'nun araştırmaları ya da koronavirüs salgınıyla bağlantısı olduğuna dair "kanıt olmadığını" belirtti.

Liu kimdi?

İş arkadaşları yayımladıkları açıklamada Liu'yu Covid-19 enfeksiyonunun hücresel mekanizmalarını anlamaya yönelik "önemli bulguların eşiğinde" olan mükemmel bir araştırmacı diye tanımladı.

Arkadaşları Liu'nun çalışmalarını devam ettirip sonuca ulaştırmaya çalışma sözü de verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada "mükemmel bir mentor ve üretken bir araştırmacı" diye tanımlanan Liu'nun 30'dan fazla bilimsel makalenin ortak yazarlarından biri olduğu ve sistem biyolojisi araştırmalarına odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bing (Liu) SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve bunu takip eden komplikasyonların hücresel temelinin altında yatan hücresel mekanizmaları açığa çıkaracak çok önemli bir buluşun eşiğindeydi. Onun başladığı işi bitirmek için çaba göstereceğiz" denildi.