Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs pandemisi başlayalı neredeyse bir yıl oldu, ancak hastalığın etkileri ile ilgili keşiflerin sonuçları henüz ortaya çıkıyor.
ABD’de yapılan son bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün(Covid-19), vücuttaki ağrıyı maskeleyerek hastalığı erken evrede maskeleyebileceği ortaya konuldu.
Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları 100 fare üzerindeki yaptıkları deneyler kapsamında, koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı başak proteininin nöronların ağrı sinyalini vermesini engelleyebileceğini keşfetti.
Araştırmacı ekip, PAIN adlı bilimsel dergide yayımlanan bulguların Covid-19 hastalarının neredeyse yarısının neden hiçbir semptom yaşamadığını açıklayabileceğini belirtti.
Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü'nden Pofesör Doktor Rajesh Khanna, çalışmanın hastalığın nasıl bu kadar hızlı yayıldığına da ışık tutabileceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
"Covid-19’in bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşması. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
İnsanlar ağrıya neden olan bir durum yaşadıklarında, vasküler endotelyal büyüme faktörü-A (VEGF-A) adı verilen bir protein, nöropilin-1 olarak bilinen reseptöre bağlanıyor. Ardından nöronların aşırı uyarılmasına neden olan ve ağrı hissini yaratan bir dizi reaksiyon başlıyor. Araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, yeni tip corona virüsün nöropilin-1'e VEGF-A'nın yaptığı gibi aynı konumda bağlanan ikinci bir reseptöre sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, virüsün dışındaki başak proteinin, ağrı sinyal yolunu tersine çevirerek beyni uyarmasının engellediği belirtildi.
Diğer taraftan araştırmalar, koronavirüse maruz kalan farelerin sadece 30 dakika içinde ağrıdan kurtulduğunu ve etkinin yaklaşık 9 saat boyunca sürdüğünü belirtti.