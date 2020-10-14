Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs pandemisi başlayalı neredeyse bir yıl oldu, ancak hastalığın etkileri ile ilgili keşiflerin sonuçları henüz ortaya çıkıyor.

ABD’de yapılan son bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün(Covid-19), vücuttaki ağrıyı maskeleyerek hastalığı erken evrede maskeleyebileceği ortaya konuldu.

Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları 100 fare üzerindeki yaptıkları deneyler kapsamında, koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı başak proteininin nöronların ağrı sinyalini vermesini engelleyebileceğini keşfetti.

HASTALIĞIN NEDEN HIZLI YAYILDIĞINI AÇIKLAYABİLİR

Araştırmacı ekip, PAIN adlı bilimsel dergide yayımlanan bulguların Covid-19 hastalarının neredeyse yarısının neden hiçbir semptom yaşamadığını açıklayabileceğini belirtti.

Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü'nden Pofesör Doktor Rajesh Khanna, çalışmanın hastalığın nasıl bu kadar hızlı yayıldığına da ışık tutabileceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"AĞRI KESİLİNCE İNSANLAR KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDİP DIŞARI ÇIKIYOR"

"Covid-19’in bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşması. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.