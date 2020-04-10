Koronavirüs: Almanya'da bir eyalet mahkemesi deniz kıyısına gitme yasağını 'orantısız' buldu

En ağır önlemler Bavyera ve Saarland eyaletlerinde uygulanıyor.

Almanya'nın Baltık denizine bakan sahil bölgelerinde sıcaklığın bu hafta sonunda 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Fakat diğer eyaletlerde yaşayanlar için deniz kıyısına seyahat yasağı hala geçerliliğini koruyor.

Almanya'da ölüm oranları düşük

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamalara göre Almanya'da Covid-19'a yakalananların sayısı dört gün üstüste yükselerek 113 bin 525'e yükseldi. Daha önce dört gün üstüste vaka sayısında gerileme olmuştu.

Bu arada Koch Enstitüsü şimdiye kadar hastalığa yakalananların hemen hemen yarısının iyileşmiş olduğunu da duyurdu.

Almanya'da hastalıktan ölenlerin toplam sayısı ise bugün açıklanan 266 yeni ölümle 2 bin 373'e çıktı. Ülkede hastalıktan ölüm oranı hala İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'den daha düşük.

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi, Almanya'daki vaka sayısını Koch Enstitüsünden daha yüksek, 118 bin, ölümleri ise 2600'den fazla olarak bildiriyor.

Almanya'nın test sayısını çok büyük tutmasının ölüm oranının düşüklüğünde rol oynadığı düşünülüyor.

Baltık sahillerinin önemi

Baltık sahillerindeki küçük ve güzel kasabalardan biri olan Stralsund Başbakan Angela Merkel'in seçim bölgesi ve Merkel 1990 yılından bu yana buradan seçiliyor.

Onun hemen yakınında Almanlar için çok önemli bir tatil yeri olan Rügen adası var.