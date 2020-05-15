Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak

Internet alışveriş devi Amazon, ABD'de sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumak için yüzbinlerce siperlik üreteceğini ve maliyetine satacağını açıkladı.

Şirket, siperliklerin geliştirilmesi için insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli donanım bölümlerinden mühendislerin görevlendirildiğini de bildirdi.

Açıklamaya göre siperlikler Amazon üzerinden piyasaya sunulmadan önce, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Amazon, kaynaklarını kişisel koruyucu donanım üretimine yönlendiren ilk büyük Amerikan şirketi değil.

Apple Mart ayında hastanelere siperlik göndermeye başladı. Space X, HP ve Ford firmaları da üretimde kullandıkları kaynakları yer yer siperlik ve diğer tür koruyucu donanım yapımına yönlendirdiler ve bunları hibe ettiler.

Amazon daha önce ABD çapında şu ana kadar 10 bin siperlik hibe ettiğini ve yakında 20 bin siperlik daha hibe edeceğini söyledi.

Fakat şimdi bu donanımın internet üzerinden düşük fiyatla satışı yani piyasaya sunulması onu diğer şirketlerden ayırıyor.