Koronavirüs - Ankara Tabip Odası: 799 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

ATO Genel Sekreteri Baytemur, Ankara'daki 9 ayrı bölgede günlük ortalama vaka sayısının 500 - 600 civarında olduğunu belirterek, Pazartesi günü sadece Keçiören'de 906 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını vurguladı.

Başkentteki vaka sayılarının her gün biraz daha arttığını vurgulayan Baytemur'a göre, günlük vaka sayıları günlük 5 bin civarında. ATO, bu rakamları, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları kontrol eden filyasyon ekiplerine dayandırıyor.

Kentteki durumu BBC Türkçe'ye değerlendiren Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ile Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, gelişmelerin endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Hekim örgütleri, Türkiye'de koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü illerin başında gelen başkent Ankara'da, salgının tamamen kontrolden çıktığını belirtiyor. Ankara Tabip Odası'na göre, kentteki doğrulanmış vaka sayısı, günlük 5 bin civarına ulaştı.

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy da, pandemi yönetimi konusundaki hatalar nedeniyle, salgının kontrolden çıktığını savundu.

Özsoy'a göre, salgının hızla yayılmasında, Sağlık Bakanlığı'nın, halkı doğru bilgilendirmemesinin etkisi büyük. Ankara'da günlük vaka sayıları 3 bin 500 civarındayken, bakanlığın ülke çapında bin 500 vaka açıkladığını söyleyen Özsoy'a göre, bu nedenle halk, salgının boyutlarını yeterince ciddiye almıyor.

Hekim örgütlerine göre, Ankara'da salgının hızla artması, sağlık çalışanlarını da ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Ankara Tabip Odası verilerine göre, kentte Covid - 19 tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısı 799'a yükseldi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan sağlık personeli arasında başı hekimler çekiyor. Çeşitli alanlardan toplam 232 hekimin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hemşire ve ebeler, 118 vaka ile ikinci, temizlik işçileri de 99 vaka ile üçüncü sırada.

Ankara'daki 7 eczacı ile 5 diş hekiminin de testleri pozitif çıktı.

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, koronavirüsten korunmak için muayenehanede çalışan diş hekimlerine gerekli ekipmanı dağıttıklarını söyledi. Ancak Özsoy'a göre, asıl sorun, sahada çalışan ve filyasyona çıkan sağlık ekiplerinde.