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Koronavirüs - Ankara Tabip Odası: 799 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

12.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

Hekim örgütleri, Türkiye'de koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü illerin başında gelen başkent Ankara'da, salgının tamamen kontrolden çıktığını belirtiyor. Ankara Tabip Odası'na göre, kentteki doğrulanmış vaka sayısı, günlük 5 bin civarına ulaştı. Diğer yandan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılabileceği belirtildi ve Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Koronavirüs - Ankara Tabip Odası: 799 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı

Hekim örgütleri, Türkiye'de koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü illerin başında gelen başkent Ankara'da, salgının tamamen kontrolden çıktığını belirtiyor. Ankara Tabip Odası'na göre, kentteki doğrulanmış vaka sayısı, günlük 5 bin civarına ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son dönemde vaka artışlarının ikiye katlandığını açıklaması üzerine, salgın konusunda dikkatler Ankara'ya çevrildi.

Kentteki durumu BBC Türkçe'ye değerlendiren Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ile Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, gelişmelerin endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Başkentteki vaka sayılarının her gün biraz daha arttığını vurgulayan Baytemur'a göre, günlük vaka sayıları günlük 5 bin civarında. ATO, bu rakamları, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları kontrol eden filyasyon ekiplerine dayandırıyor.

ATO Genel Sekreteri Baytemur, Ankara'daki 9 ayrı bölgede günlük ortalama vaka sayısının 500 - 600 civarında olduğunu belirterek, Pazartesi günü sadece Keçiören'de 906 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını vurguladı.

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy da, pandemi yönetimi konusundaki hatalar nedeniyle, salgının kontrolden çıktığını savundu.

Özsoy'a göre, salgının hızla yayılmasında, Sağlık Bakanlığı'nın, halkı doğru bilgilendirmemesinin etkisi büyük. Ankara'da günlük vaka sayıları 3 bin 500 civarındayken, bakanlığın ülke çapında bin 500 vaka açıkladığını söyleyen Özsoy'a göre, bu nedenle halk, salgının boyutlarını yeterince ciddiye almıyor.

Hekim örgütlerine göre, Ankara'da salgının hızla artması, sağlık çalışanlarını da ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Ankara Tabip Odası verilerine göre, kentte Covid - 19 tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısı 799'a yükseldi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan sağlık personeli arasında başı hekimler çekiyor. Çeşitli alanlardan toplam 232 hekimin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hemşire ve ebeler, 118 vaka ile ikinci, temizlik işçileri de 99 vaka ile üçüncü sırada.

Ankara'daki 7 eczacı ile 5 diş hekiminin de testleri pozitif çıktı.

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, koronavirüsten korunmak için muayenehanede çalışan diş hekimlerine gerekli ekipmanı dağıttıklarını söyledi. Ancak Özsoy'a göre, asıl sorun, sahada çalışan ve filyasyona çıkan sağlık ekiplerinde.

Ankara'daki sağlık çalışanlarının büyük bölümünün, yoğun mesai nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığını vurgulayan Özsoy, "Filyasyon ekipleri gece 23:00'e kadar sokaklarda. Bu aynı zamanda güvenlik sorunu da beraberinde getiriyor. Gece yarısı iki kadın sağlık çalışanı, ıssız sokaklarda güvenlikten yoksun bir şekilde hasta takibi yapıyor" diye konuştu.

İstanbul'da vakalar

Sağlık Bakanı Koca, Cumartesi günü attığı tweetlerle İstanbul'daki duruma ilişkin bilgiler verdi. Koca, İstanbul'da son bir ayda ağır hasta sayısının %42 arttığını söyledi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1304677070199496704?s=20

Nisan ayındaki ağır hastaların %76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirten Koca, aynı ay hastaların %65'nin, can kayıplarının da %54'ünün İstanbul'da olduğunu ifade etti.

Koca, "Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık" dedi ve tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

Sergen Yalçın'ın testi pozitif

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Trabzonspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağı belirtildi.

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği Aralık sonuna kadar uzatılabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumartesi günü CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) Aralık sonuna kadar daha uzatabileceğini belirterek, "Belli bir süre devam edebilir endişemiz yok. Uzatabilecek kadar fonumuz var" dedi.

Bakan Selçuk, "Hem çalışan hem de işveren için gerçekleşen bir mekanizma olsa da normalleşme adı altında başka bir destek de veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği etkin olsa da normalleşirken işçimizin daha az gelir almasına neden oluyor. Normalleşme desteği almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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