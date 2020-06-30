HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs artışının önüne geçilemedi! İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı

Koronavirüs artışının önüne geçilemedi! İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 01:44 | Son Güncelleme

Gelen son dakika haberlerine göre; Yeni tip koronavirüs (covid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.

Koronavirüs artışının önüne geçilemedi! İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, kentteki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

Yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı.

Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, "Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız." diye konuştu.

Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor.

GEVŞEME ADIMLARI ASKIYA ALINDI

Kovid-19 nedeniyle 43 bin 550 kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

ÖLENLERİN SAYISI 43 BİN 575'E ÇIKTI

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 575'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 575'e çıktı. Vaka sayısı ise 815 artarak 311 bin 965'e ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 881 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 290 bin 215 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Macron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözlerMacron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözler
2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?

En Çok Okunan Haberler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

Korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Emmanuel Macron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözler

Macron'dan Türkiye'yle ilgili suçlayıcı sözler

Kargo uçakları art arda havalanıyor! Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Rusya'yla ilgili o istihbarat Trump'a iletilmemiş! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Rusya'yla ilgili o istihbarat iletilmemiş

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.