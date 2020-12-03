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Koronavirüs aşısı: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, İngiltere'nin aşı onaylamada ABD kadar dikkatli davranmadığını savundu

03.12.2020 23:46 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Covid-19 aşı onaylama sürecinde ABD kadar dikkatli olmadığını söyledi. İngiltere ise onay sürecinin olması gerektiği şekilde işlediğini ve aşının güvenli ve etkili olduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Covid-19 aşı onaylama sürecinde ABD kadar dikkatli olmadığını söyledi.

Çarşamba günü İngiltere, Amerikan Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımı için onay verdiğini açıklamış ve bunu yapan ilk ülke olmuştu.

Fox TV'ye konuşan Fauci, aşı onay süreci konusunda, "Hızlı gider ve yüzeysel yaparsanız insanlar aşı olmak istemeyecektir" diye konuştu.

İngiltere ise onay sürecinin olması gerektiği şekilde işlediğini ve aşının güvenli ve etkili olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'de herhangi bir ilaca veya aşıya onay veren denetleyici kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) başkanı Dr. June Raine, onay sürecinde "hiçbir kestirme adım atılmadığını" ve aşı denemelerine ilişkin verilerin Haziran'dan beri incelendiğini ifade etti.

MHRA, "Aşının güvenliği, kalitesi ve etkisiyle ilgili beklenen standartlar karşılanmadığı sürece İngiltere'de hiçbir aşıya onay verilmez" dedi.

İngiltere'nin baş sağlık danışmanı yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam da Perşembe günü yaptığı açıklamada, MHRA'ya güveninin tam olduğunu kaydetti.

'FDA'nın izlediği doğru yoldur'

Dr. Fauci'nin açıklamaları, ABD'de koronavirüs vaka sayısının 14 milyona yaklaştığı, Covid-19 kaynaklı can kaybının ise 273 bini aştığı bir döneme denk geliyor.

Fauci, ABD'de aşıya yakında onay verileceğine inandığını belirterek Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay sürecini savundu.

"FDA'nın izlediği doğru yoldur" diyen Fauci, "Aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda Amerikan halkına güvence vermek için verileri çok dikkatli inceliyoruz" ifadesini kullandı.

Perşembe günü de CBS'e konuşan Fauci, İngiltere'nin "onay sürecinde acele davrandığı" iddiasını tekrarlamıştı.

Fauci, onayın ardından, mümkün olan en kısa sürede kendisinin de aşı olacağını ve kamuoyunun aşıya güvenini sağlamak için bunu kamera karşısında yaptırabileceğini belirtti.

FDA, 10 Aralık'ta toplanıp İngiltere'nin onay verdiği Pfizer/BioNTech aşısının onaylanması konusunu tartışacak.

17 Aralık'taki toplantıda ise Moderna'nın geliştirdiği aşı ele alınacak.

ABD

İngiltere Eğitim Bakanı: İngiltere çok daha iyi bir ülke

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson ise İngiltere'nin aşıya ilk onay veren ülke olmasını, Fransa, Belçika ve ABD'den "çok daha iyi bir ülke" olmasına bağladı.

Bazı bakanlar da Brexit sayesinde aşı onay sürecinin hızlı işlediğini iddia etmişti. Williamson da İngiltere'nin tıp uzmanlarının üstün olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ise " onay kurumlarını yarıştırma oyununa kesinlikle katılmayacağını" açıkladı.

Perşembe günü LBC radyosuna konuşan Williamson, "Bu ülkede en iyi kişilere ve en iyi tıbbi düzenleme kurumuna sahibiz; Fransa'dakinden de, Belçika'dakinden de, Amerika'dakinden de çok daha iyi" diye konuştu.

Williamson, "Buna şaşırmıyorum çünkü onların hepsinden çok daha iyi bir ülkeyiz" dedi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer ise MHRA uzmanlarının "çok iyi" olduğunu belirterek, "ülkelerin onay kurumlarını yarıştırma oyununa kesinlikle katılmayacağı gibi, kimin daha iyi olduğu iddiaları konusunda da yorum yapmayacağını" söyledi.

Mamer, "Bu futbol maçı değil, insanların yaşamı ve sağlığından bahsediyoruz" dedi.

İngiltere'de Covid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini aştı

Perşembe günü 414 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Böylece toplam can kaybı 60 bin 113'e yükseldi.

Bu rakam, pozitif koronavirüs testini takip eden 28 gün içinde hayatını kaybedenleri ifade ediyor.

Covid ölümlerinin hesaplanmasında iki diğer yöntem daha kullanılıyor. Ölüm kayıtlarında Covid ifadesinin geçmesi ve son beş yılın mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve "ek ölüm" olarak ifade edilen rakamlar. Bu iki şekilde de can kaybı sayısı daha yüksek çıkıyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı bakımından ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika'nın ardından beşinci sırada geliyor.

Ancak 100 bin nüfusa düşen can kaybı bakımından İngiltere'deki rakamlar bu ülkelerdekinden daha yüksek.

Bu bakımdan İngiltere; Belçika, San Marino, Peru, Andorra, İspanya ve İtalya'nın ardından yedinci sırada yer alıyor.

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