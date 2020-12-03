Koronavirüs aşısı: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, İngiltere'nin aşı onaylamada ABD kadar dikkatli davranmadığını savundu

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Covid-19 aşı onaylama sürecinde ABD kadar dikkatli olmadığını söyledi. Çarşamba günü İngiltere, Amerikan Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımı için onay verdiğini açıklamış ve bunu yapan ilk ülke olmuştu. Fox TV'ye konuşan Fauci, aşı onay süreci konusunda, "Hızlı gider ve yüzeysel yaparsanız insanlar aşı olmak istemeyecektir" diye konuştu. İngiltere ise onay sürecinin olması gerektiği şekilde işlediğini ve aşının güvenli ve etkili olduğunu açıklamıştı. İngiltere'de herhangi bir ilaca veya aşıya onay veren denetleyici kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) başkanı Dr. June Raine, onay sürecinde "hiçbir kestirme adım atılmadığını" ve aşı denemelerine ilişkin verilerin Haziran'dan beri incelendiğini ifade etti. Covid-19 aşısının güvenli olduğuna kim karar veriyor? MHRA, "Aşının güvenliği, kalitesi ve etkisiyle ilgili beklenen standartlar karşılanmadığı sürece İngiltere'de hiçbir aşıya onay verilmez" dedi.

İngiltere'nin baş sağlık danışmanı yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam da Perşembe günü yaptığı açıklamada, MHRA'ya güveninin tam olduğunu kaydetti. 'FDA'nın izlediği doğru yoldur' Dr. Fauci'nin açıklamaları, ABD'de koronavirüs vaka sayısının 14 milyona yaklaştığı, Covid-19 kaynaklı can kaybının ise 273 bini aştığı bir döneme denk geliyor. Fauci, ABD'de aşıya yakında onay verileceğine inandığını belirterek Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay sürecini savundu. "FDA'nın izlediği doğru yoldur" diyen Fauci, "Aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda Amerikan halkına güvence vermek için verileri çok dikkatli inceliyoruz" ifadesini kullandı. Perşembe günü de CBS'e konuşan Fauci, İngiltere'nin "onay sürecinde acele davrandığı" iddiasını tekrarlamıştı. Fauci, onayın ardından, mümkün olan en kısa sürede kendisinin de aşı olacağını ve kamuoyunun aşıya güvenini sağlamak için bunu kamera karşısında yaptırabileceğini belirtti. FDA, 10 Aralık'ta toplanıp İngiltere'nin onay verdiği Pfizer/BioNTech aşısının onaylanması konusunu tartışacak. 17 Aralık'taki toplantıda ise Moderna'nın geliştirdiği aşı ele alınacak.