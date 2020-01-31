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Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı'ndan geçen habere göre, Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları koronavirüs aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.

Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (corona virüs) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüs tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

KORONAVİRÜS AŞISI 20 AY İÇİNDE KULLANILABİLECEK

Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüs aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.

213 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin sağlık yetkilileri bugün koronavirüs salgınında son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

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