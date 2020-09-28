Koronavirüs aşısı için yarım milyon köpekbalığı öldürülebilir

Araştırmacılar dünyayı karantina altına sokan virüse karşı aşı çalışmaları sırasında, bir dizi aşı adayı denendi ve test edildi.

Potansiyel aşılar arasında köpekbalıklarının karaciğerinden elde edilen ve doğal bir yap olan skualen bulunuyor. Tıpta yardımcı bir madde olarak kullanılan bu bileşen, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturarak, aşının etkinliğini artırmaktadır.

Skualen maddesi, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından grip aşıları için kullanılıyor ve Sky News haberine göre şirket Mayıs ayında potansiyel koronavirüs aşısı için bu maddeden bir milyar doz üreteceğini duyurdu.

Bir ton skualen için yaklaşık 3.000 köpekbalığına ihtiyaç var ve uzmanlar aşılarda doğal yağ kullanılması durumunda yüz binlerce köpekbalığının zarar görebileceğini söylüyor.

Kaliforniya merkezli Shark Allies adlı grup, dünya nüfusundaki herkesin karaciğer yağı içerek bir doz COVID-19 aşısı alması durumunda, kullanılacak skualen maddesinin miktarına bağlı olarak yaklaşık 250.000 köpek balığının öldürülmesi gerekeceğini söyledi.