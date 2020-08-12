Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Rusya'nın bulduğu koronavirüs aşısı Sputnik V ne zaman Türkiye'de olacak?

Dün Rusya'da koronavirüs aşısının bulunmasına dair açıklama yapıldıktan sonra tüm dünyada haber sevinçle karşılanmıştı. Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklayıp tescil ettirmesinin ardından, koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek araştırılmaya başlandı. Koronavirüs aşısına 'Sputnik-V' ismi verildiği açıklanmış, Sputnik-V aşısının ilk partisinin ne zaman hazırlanacağı merak konusu olmuştu. Rusya'dan koronavirüs aşısına dair son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki Sputnik V koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Özellikle koronavirüsten en çok etkilenen hastalığı olan insanların merak ettiği koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak sorusu için Rusya son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. Rusya'nın dün tescil ettirdiği ve 'Sputnik-V' ismini verdiği koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağı açıklandı.
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelme tarihi ne olacak araştıran kişiler bugün Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun yaptığı açıklamayı araştırmaya başladı. Murashko'nun bugün yaptığı açıklamaya göre koronavirüs aşısının ilk partisi üretiliyor. Koronavirüs aşısı Sputnik 5'in hazırlanma süreci olarak 2 hafta belirtildi. Murashko yaptığı açıklamada 12 ay içinde 500 milyon doz üretebileceklerini belirtti. Türkiye'ye ne zaman koronavirüs aşısı gelecek araştırmasını yapan vatandaşlarımız için Rusya'dan gelecek güncel haberleri mynethaber'de ekleyerek takip edeceğimizi bildirelim.
Murashko ilk etapta 12 ay içinde 500 milyon doz koronavirüs aşısı üreteceklerini belirtti fakat ilk hangi ülkelere koronavirüs aşısı gönderilecek sorusuna net bir açıklama yapmadı. Murashko yaptığı açıklamada aşının tüm Rus vatandaşlarının hepsi için geçerli olacağını belirtti. Aşı olan Rus vatandaşlarını özel bir uygulama ile izleyeceklerini belirten Murashko, bu uygulamanın şu an geliştirilmekte olduğunu da açıklamasına ekledi. Hazırlanacak olan uygulama koronavirüs aşısı sputnik V'in olumlu olumsuz etkilerini de belirleyecek.
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