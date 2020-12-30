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Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmayı yürüten ve aşıyı üçüzleri üzerinde deneyen bilim insanı Sarah Gilbert

30.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmayı yürüten ve aşıyı üçüzleri üzerinde deneyen bilim insanı Sarah Gilbert

Oxford Üniversitesi'ndeki Covid-19 aşı çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Prof. Sarah Gilbert kariyerine nasıl başladı?

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 82 milyonu aştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı ise 1,8 milyona yaklaştı.

Hastalığa karşı onay alan aşıların sayısı da zamanla artıyor.

Onay alan son aşı Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği aşı oldu.

Oxford Üniversitesi'nde bu çalışmayı yürüten 300 kişilik ekibin başında aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert yer alıyor.

Gilbert, "aşı geliştirmede normalde beş yıl alacak birçok aşamanın dört ayda kat edildiğini" söylüyor.

İnsanlar üzerinde yapılan deneylerde alınan ilk sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor.

Sarah Gilbert kimdir?

Prof. Gilbert, koronavirüs aşısı çalışmasında başı çekiyor.

Gilbert bir anda medyanın ilgisine ve çok sayıda mülakat taleplerine maruz kaldı. Oysa o da çoğu meslektaşı gibi kameralardan uzak ve göreceli bir anonimlik halinde işini yapmaya alışmış. Ancak dünyanın önde gelen aşı uzmanlarından biri olarak meslektaşları arasında tanınan bir isim.

Gilbert 20 yılını laboratuvarlarda araştırma yapıp aşı geliştirmeye ve gelecekteki projelerine fon bulmaya adamış.

Genç bilim insanı

Mikroskopta inceleme yapan genç bilim insanı

Prof. Gilbert tıp araştırmalarına hep ilgi duyduğunu, ama 17 yaşındayken işe nereden başlayacağına dair bir fikrinin olmadığını söylüyor.

Önce East Anglia Üniversitesi'nde biyoloji diploması almış, sonra biyokimya üzerine doktora yapmış. Ardından biyoteknoloji endüstrisi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırıp ilaç üretimi konusunda bilgi sahibi olmuş.

1994'te Oxford Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı olarak göreve başlayıp genetik, parazitler ve sıtma konusunda çalışmalar yürütmüş.

Araştırmaları onu aşı geliştirmeye yöneltmiş.

Çalışan anne

Prof. Gilbert, iş ile özel yaşam arasında denge kurmanın zor olduğunu söylüyor.

Prof. Gilbert 1998'de üçüz çocuk sahibi olmuş. Bir yıl sonra da üniversitede öğretim üyesi olarak işe başlamış.

"İş ile özel yaşam arasında denge kurmak çok zor" diyor. "Hiç destek almayınca imkansız gibi görünüyor. Üç çocuğum vardı ve kreş masrafı aldığım maaştan fazlaydı."

Bunun üzerine partneri kendi kariyerine ara verip çocukların bakımını üstlenmiş, ama o dönem zorlandığını söylüyor Prof. Gilbert.

"Sadece 18 hafta doğum iznim vardı. Prematüre doğan üç bebeğe bakmak zorundaydım. Çok stresliydi" diye anlatıyor.

Fakat bilim insanı olmanın en iyi yanlarından birinin, bazen işler karmaşıklaşsa da uzun saatler boyunca çalışmak gerekmemesi olduğunu söylüyor.

2004'te Prof. Gilbert üniversitede araştırmalara başlamış ve 2007'de de Londra merkezli araştırma kuruluşu Wellcome Trust vakfında grip aşısı çalışmalarına yönelmiş. Vakıf ona kendi ekibini kurması için fon sağlamış.

Aile desteği

Covid-19 aşısı çalışmalarında deneme aşamasında olan 20'yi aşkın çalışma var

Üçüzler büyüdüğünde Prof. Gilbert işlerinin biraz daha kolaylaştığını söylüyor. "Şu an bir laboratuvarın başında olsam da madalyonun diğer yüzünü de gördüm" diyor.

Çocukları şimdi 21 yaşında. Üçü de anneleri gibi biyokimya okuyor. Ayrıca Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına da ilgi gösterdikleri için Oxford'daki aşı denemelerinde gönüllü denek olmuşlar.

Prof. Gilbert, 18-55 yaş grubundaki sağlıklı insanlar üzerinde aşıyı denemeleri gerektiğini, yeterli sayıda gönüllü bulmayı umarken aileden aldığı ekstra yardımdan memnun olduğunu söylüyor.

"Bu tür aşıları daha önce de çok denedik, bu yüzden şaşırtıcı bir sonuç beklemiyoruz" diyerek aşı denemesinden kaygılı olmadığını belirtiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=isPpiJYpwj8

https://www.youtube.com/watch?v=vNVcpCvF9-4

https://www.youtube.com/watch?v=EQCGMyss4w8

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