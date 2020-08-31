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Koronavirüs aşısı: Venezuela lideri Maduro, 'Rusya'nın aşısını gönüllüler üzerinde deneyeceğiz' dedi

31.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin önümüzdeki günlerde ülkesinde gönüllüler üzerinde deneneceğini açıkladı. Nicolás Maduro, Çin ve Küba'dan gelen diğer aşıların da Venezuela'da deneneceğini söyledi.

Koronavirüs aşısı: Venezuela lideri Maduro, 'Rusya'nın aşısını gönüllüler üzerinde deneyeceğiz' dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin önümüzdeki günlerde ülkesinde gönüllüler üzerinde deneneceğini açıkladı.

Nicolás Maduro, Çin ve Küba'dan gelen diğer aşıların da Venezuela'da deneneceğini söyledi.

Maduro, "Herkes yedi günlük sert bir karantinaya hazırlıklı olsun" dedi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise Rusya'yla gizlilik anlaşması imzaladfıklarını ve testlere katılacakların seçimine başlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ülkede resmi verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 900'ü geçti.

Ancak birçok sağlık yetkilisi gerçek rakamın bunu çok üzerinde olduğunu söylüyor.

'İlk koronavirüs aşısı'

Rusya, Sputnik V adını verdiği ve "ilk koronavirüs aşısı" olarak duyurduğu aşının üretimine 15 Ağustos'ta başladığını duyurmuştu.

Uluslararası bilim camiası ise aşının mevcut denemelerinin hızlı gerçekleşmesi ve aşı hakkında az bilgiye sahip oldukları gerekçesiyle şüphelerini ifade etmişlerdi.

Kremlin, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının başlamasından korkuyor.

Bu nedenle Rusya'da Eylül ayı başlarında sağlık çalışanları ile diğer risk gruplarına mensup kişilere aşı yapılması planlıyor.

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