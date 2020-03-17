Koronavirüs belirtileri neler? Nasıl korunmalıyız? Sağlık Bakanlığı yayınladı!

Yeni Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler vatandaşların konu ile ilgili merakını daha da artırdı. Pek çok iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi, okulların, sinema ve kahvehanelerin kapatılması, kişilerin dışarıda zaman geçirmemesi konusunda uyarılması koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlerin ne denli önemsendiğini gözler önüne seriyor. Peki hızla yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüsten korunmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilerle koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler....

Koronavirüs nedir?

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ VARSA NELER YAPILMALIDIR? Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.

SIKÇA SORULAN SORULAR: KORONAVİRÜS TANISI NASIL KONULUR? Yeni Koronavirüs’ü tespit edebilmek için gerekli olan moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çalışılmaktadır.

ÖNLEMEK VEYA TEDAVİ ETMEK İÇİN BİR İLAÇ VAR MIDIR? Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanmaktadır.

ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.

AŞISI VAR MIDIR? Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır.Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

KİMLER DAHA FAZLA ETKİLENİR? Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir.

EVDE BAKILAN HAYVANLAR KORONAVİRÜS BULAŞTIRABİLİR Mİ? Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüs ile enfekte olması beklenmemektedir. Evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara karşı korunma sağlanacaktır.

BURNU TUZLU SU İLE YIKAMAK YENİ KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR MU? Hayır. Burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları Yeni Koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyaları) ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.