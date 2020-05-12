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  4. Koronavirüs: Beyaz Saray'ın bir bölümünde personele maske takma zorunluluğu getirildi

Koronavirüs: Beyaz Saray'ın bir bölümünde personele maske takma zorunluluğu getirildi

12.05.2020 00:00 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın irtibat halinde olduğu ofislerin bulunduğu batı kanadında (West Wing) personele maske takma emri verildi. Trump'ın yaverinin ardından, geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın danışmanının koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

Koronavirüs: Beyaz Saray'ın bir bölümünde personele maske takma zorunluluğu getirildi

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın irtibat halinde olduğu ofislerin bulunduğu batı kanadında (West Wing) personele maske takma zorunluluğu getirildi.

Yapılan açıklamada, personelin masaları dışındayken sürekli maske takmaları gerektiği belirtildi.

Trump'ın yaverinin ardından, geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın danışmanının koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

Beyaz Saray Koronavirüs Danışma Kurulu'nun, başkan Dr. Anthony Fauci de dahil üç üyesi de, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslarından dolayı kendilerini iki hafta karantinaya aldı.

73 yaşındaki Trump'ın sağlığını korumak amacıyla, Beyaz Saray'da daha fazla önlem alınması konusunda baskıların arttığı bildriliyor.

ABD'de can kaybı 80 bin**i aştı**

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 11 Mayıs itibarıyla ABD'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı.

Koronavirüs vaka sayısı da 1,3 milyonu geçti.

ABD'de birçok eyalette sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde adımlar atılmştı.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 14,7'ye çıkmış, işsizlik yardımı için başvuru yapanların sayısı ise 33 milyona ulaşmıştı.

Koronavirüs

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