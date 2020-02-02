Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.

Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu alt\u0131nc\u0131 kez topland\u0131.\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Bilkent Yerle\u015fkesi'ndeki toplant\u0131, saat 13.00'te ba\u015flad\u0131.\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, toplant\u0131dan sonra son geli\u015fmeler hakk\u0131nda bilgi verecek.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler PARTNERBirkan Sokullu: G\u00fczel bir ili\u015fkimiz varAnkara'da 'koronavir\u00fcs gasp\u00e7\u0131s\u0131' yakaland\u0131
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