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  4. Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeler hakkında bilgi verecek

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 13.00'te başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Faherttin Koca

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