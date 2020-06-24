Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Herkesi bu kurala uymaya davet ediyorum.

Maske kullanmayan kişinin maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Gerekli durumlarda maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZINDA AZALMA OLMAMIŞTIR"

Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur.

Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır.

