Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, AA muhabirine, geçen ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Alınan tedbirler, kısıtlamalar ve filyasyonunun da etkin bir şekilde yapılmasının sonuçlara olumlu anlamda yansıdığını ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz kendi şehrimizde neredeyse üçte birine kadar indik. Birtakım tedbirler alınınca gerçekten sonuçlara çok çabuk etkisi oluyor. Hastaneye başvuran hasta sayılarında anlamlı şekilde azalma oldu, bir miktar rahatladık. Umarım önümüzdeki günlerde de en azından aşıyla da toplumun bağışıklık kazanıncaya kadar mevcut tedbirlerle devam edersek sürdürülebilir bir durumu yaşayabiliriz. Özellikle son bir haftadır çok daha iyi durumdayız, vaka sayılarının azalmasıyla daha rahatladık."

Toplumun rehavete kapılması ya da kısıtlamalara adapte olmamasının sonuçlarını olumsuz anlamda hemen gösterdiğini aktaran Gündüz, bu durumun vaka ve hastanede yatan hasta sayılarını arttırdığına dikkati çekti.

Salgın süresince tedbirlere sonuna kadar uyulması çağrısında bulunan Gündüz, salgının hala devam ettiğini, virüsün ortamda olduğunu ve toplumun en azından önemli bir bölümü bağışıklık kazanıncaya kadar mutlaka disiplinden kopmamak gerektiğini söyledi.