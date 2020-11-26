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  4. Koronavirüs denetimlerinde polisin sigara konusunda uyardığı gençten ilginç cevap

Koronavirüs denetimlerinde polisin sigara konusunda uyardığı gençten ilginç cevap

26.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanapaşa ilçesinde koronavirüs denetimlerinde polisin ‘Burada sigara içmek yasak’ diye uyardığı genç, ‘Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geri geleyim’ diye cevap verdi.

Ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının hızla artışına karşın sıkı denetimler yapılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan Perşembe Pazarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler sosyal mesafe, maske, sigara içmek konusunda pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlara çeşitli uyarıda bulundu.

"GİDEYİM EVE ORADA İÇEYİM SONRA GERİ GELEYİM"

Denetimler sırasında polis ekiplerince sigara konusunda uyarılan bir gence, burada sigara içmek yasak denilerek, arka taraflarda yasak olmayan yerde sigara içilebileceği söylendi. Polisin uyarılarına karşılık genç, "Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geri geleyim” diye cevap verdi.

(İHA)

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