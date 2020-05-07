Koronavirüs: Dizi çekimleri izolasyonda nasıl devam ediyor?

İngiltere'de BBC, ITV ve Netflix televizyon dizilerini izolasyon ve sosyal mesafeye uyarak çekmenin yeni yollarını buldu. Fakat dizi sektörü uzunca bir süre normale dönemeyecek.

Koronavirüsten önce sıradan bir dizi setinde çok sayıda kişi kameralardan kostümlere kadar her şeyin hazır olması için etrafta koşuştururdu.

Şimdiyse durum çok farklı.

ITV'nin çektiği ve dört kısa bölümden oluşan Isolation Series (İzolasyon Dizisi) adından da anlaşılacağı gibi izolasyonda çekildi.

Sheridan Smith ve Robert Glenister gibi aktörler ve aileleri görüntüleri evde çekti. Dizinin yönetmeni direktifleri Zoom üzerinden verdi.

Yönetmen Louise Hooper "Eskiden 50-60 kişinin yaptığı işi şimdi evdeki birkaç kişiye yaptırmaya çalışmak en zor kısmı" diyor ve ekliyor:

"Evdeki insanlara bir nefeste 'Açıyı değiştir, şu nesnenin yerini değiştir, saçını düzgün tara, yönetmen şunlara dikkat etmeni istiyor, kamerayı biraz hareket ettir' diyoruz."

ITV Robert'in radyo prodüktörlüğü yapan eşi Celia'ya dezenfekte edilmiş bir kamera kiti gönderdi, uzaktan hızlandırılmış bir film çekimi eğitimi verdi.