Koronavirüs - Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 sebebiyle 2 milyon kişi hayatını kaybedebilir

ABD'de vaka sayısı 7 milyonu geçti

Vaka sayılarında büyük artış yaşanan diğer ülkeler Rusya, Çekya ve Polonya.

Diğer yandan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de Cuma günü itibariyle Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçti. Vaka sayıları da her gün on bin civarında artış gösteriyor.

Ülkede koronavirüs bağlantılı ölümler 200 bini buldu.

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin raporuna göre Amerikalılar arasında virüsün bulaşmasını en çok 20li yaş grubu tetikliyor. Yaz aylarında pozitif vakaların yaklaşık yüzde 20'sinin 20li yaşlarındaki bireyler olduğu belirtildi.

Latin Amerika'daki vaka sayısı da 9 milyonu, can kaybı da 330.000'i geçti.

Kıtada virüsten en çok etkilenen ülke Brezilya oldu. Ülkede koronavirüsten 140.000'in üzerinde kişi öldü, vaka sayısı da 4.6 milyonu aştı.