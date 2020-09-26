Koronavirüs - Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 sebebiyle 2 milyon kişi hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının, aşının bulunup yayın şekilde kullanılmaya başlamasına kadar 2 milyona ulaşabileceğini duyurdu.
WHO'nun acil durum ekibi lideri Dr. Mike Ryan, uluslararası işbirliği içinde adım atılmasaydı bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.
Bugüne kadar dünya genelinde 32 milyon 500 binin üzerinde vaka tespit edildi, 998 bin 996 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları hızla artıyor. Bahar aylarında kontrol altına alınan virüs yayılma hızı yaz sonuna yeniden yükselmeye başladı. Özellikle en fazla vaka görülen ABD, Hindistan ve Brezilya'da toplam 15 milyondan fazla kişi Covid-19'a yakalandı.
Avrupa'da da son haftalarda vaka sayıları artışta. Dr. Ryan, bölgede her gün artan yeni vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu söyledi.
İspanya'da Cuma günü 12.272 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı 716.481'e çıktı. İspanya, Batı Avrupa ülkeleri arasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda.
Fransa'da Cumartesi günü kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 14.412 oldu. Bu hafta içinde Fransa'da günlük görülen en yüksek vaka sayısı 16.096'ya çıkarak rekor sayıya ulaşmıştı.
Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı da 527.446'ya yükseldi.
Günlük can kaybı da 39 olarak kaydedildi. Toplam can kaybı 31.700 oldu.
Birleşik Krallık'ta da Cumartesi sabahı itibariyle günlük vaka sayısının 6.042 olduğu, toplam vaka sayısının da 429.277'ye çıktığı duyuruldu.
Ülkedeki toplam can kaybı, 41.971.
Asya ülkeleri arasında da Hindistan toplam 93.379 can kaybı ve 5.9 milyon vaka sayısıyla koronavirüsten en çok ülkeler arasında.
Asya ülkeleri arasında da Hindistan toplam 93.379 can kaybı ve 5.9 milyon vaka sayısıyla koronavirüsten en çok ülkeler arasında.