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Koronavirüs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da Covid-19 ölümlerinin hızla arttığı uyarısında bulundu

28.10.2020 02:11 | Son Güncelleme

BBC'ye konuşan WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, kıtada günlük Covid ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. Dr. Margaret Harris can kayıplarının çoğunun görüldüğü Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da ölüm oranlarının üçte bir arttığını söyledi.

Koronavirüs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da Covid-19 ölümlerinin hızla arttığı uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığı uyarısında bulundu.

BBC'ye konuşan WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, kıtada günlük Covid ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.

Dr. Margaret Harris can kayıplarının çoğunun görüldüğü Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da ölüm oranlarının üçte bir arttığını söyledi.

Harris, "Hastanelerin acil servislerinin çok hasta insanlara dolmaya başlaması kaygı yaratıyor" dedi.

Moskova

Rusya'da bir günde 320 kişi öldü

Rusya'da Salı günü Covid ölümlerinin sayısı 320'yle günlük en yüksek düzeye ulaştı. Böylece ülkede ölü sayısı 26 bin 589'a yükseldi.

ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra dünyada koronavirüs vaka sayısında dördüncü sırada olan Rusya'da sadece dün 16 bin 550 vaka açıklandı ve tüm kalabalık mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da da son 24 saatte 221 kişinin daha hayatını kaybettiği, vaka sayısının 22 bine yakın olduğu açıklandı. Yetkililer test sayısının artırıldığını açıklarken, ülkede Pazartesi günü yeni kısıtlamaların protesto edildiği gösteriler düzenlenmişti.

Napoli'deki protesto gösterisi

Avusturya'da ise ölü sayısı Salı günü 1000'i aştı.

Koronavirüs vakalarının ve hastanede tedavi edilen Covid-19 hastalarının sayısının hızla arttığı Belçika'nın Liege kentinde ise doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istenmişti.

Koronavirüs

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