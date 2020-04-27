Koronavirüs: Erdoğan hangi kararları açıkladı, normalleşme takvimi için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısında, 10 Nisan'dan bu yana 31 ilde hafta sonu ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonuna (27 Mayıs) kadar sürdürülmesini kararlaştırıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, kamuoyunda tartışılan 65 yaş üstü yurttaşlara "sokak izni" dahil, 12 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlamalarda şimdilik esnemeye gidilmedi. Cumhurbaşanı Erdoğan, olumlu tablonun sürmesi halinde üzerinde çalıştıkları kapsamlı bir "normalleşme programı"nı, en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Türkiye'de son 3 gündür, günlük iyileşen hasta sayısı, vaka sayısını geçerken, bir günde yaşamını yitiren hasta sayısı da 100'ün altına düştü. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi ağızlardan da hastanelerin yoğun bakım servislerinde de doluluk oranlarının azalmaya başladığı açıklamaları yapılıyordu. İşte bu nedenle de bazı sınırlamaların esnetilip esnetilmeyeceği, "ücretsiz" olarak PTT ve eczaneler aracılığıyla sınırlı sayıda dağıtılan maskelerin yeniden ücretli satışına izin verilmeyeceği tartışma konusuydu.

AKP'nin geçen hafta yapılan MYK toplantısında da 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde belirli bir saat aralığında sokağa çıkma izni, maske satışına da izin verilmesi dahil bazı önerilerin Erdoğan'a sunulacağı haberleri kamuoyuna yansıdı. Erdoğan: Tünelin ucu göründü, Ramazan sonrası çifte bayram istiyoruz İşte bu nedenle kamuoyunun gözü bir kez daha bugün telekonferans yöntemiyle 5. kez yapılan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun alınan önlemler konusunda sunum yaptığı belirtilen kabine toplantısının ardından salgın sonrasındaki her kabine toplantısında olduğu gibi alınan kararları yine Erdoğan Huber Köşkü'nden açıkladı. Türkiye'nin salgınla mücadelede önemli yol kat ettiğini belirten ve "Tünelin ucu göründü, Ramazan sonrasında çifte bayram istiyoruz" diyen Erdoğan hükümetin yeni kararlarını şöyle açıkladı: -"Yurt dışında yerleşik olmayan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantinayı bitirdikten sonra evlerine göndereceğiz."

-"Maske, tulum, ilaç, gıda, dezenfektan gibi her alanda ülkemizin üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık." -"Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeleri de yarın (salı günü) gönderiyoruz." -"31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım ve özellikle de heyetim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." -"Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devan edecek bir şekilde sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini istiyoruz. Cuma günü marketler 09.00 ile 14.00 arası açık olacak."

-"Türkiye için ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız." -"Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoparklarda uygulanan evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz." -"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Temel ihtiyaç desteğiyle yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık bir kaynak tahsis edildi. Yaklaşık 450 bin esnafımıza da 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı."