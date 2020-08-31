HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs etkisi: "Global Satellite and Space Show'' dijital ortama taşındı!

Koronavirüs etkisi: "Global Satellite and Space Show'' dijital ortama taşındı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Türksat'ın desteğiyle bu yıl 5'inci kez düzenlenecek uluslararası uydu, yayın ve teknoloji etkinliği "Global Satellite ve Space Show", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dijital ortama taşındı.

Koronavirüs etkisi: "Global Satellite and Space Show'' dijital ortama taşındı!

ULUSAL VE ULUSLARARASI FİRMALAR BİR ARAYA GELECEK

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik, uydu ve yayıncılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası firmaları, savunma, havacılık, nakliye ve lojistik, telekomünikasyon ve mobilite sektöründen son kullanıcıları bir araya getirecek.

Uydu sektörünün geleceğine dair yatırım planlarının değerlendirileceği etkinlikte, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen "Uydu Operatörleri İçin Tarihi Fırsatlar" ile "Rus Uzay Endüstrisi: İşbirliği İçin Öncelikler, Perspektifler ve Fırsatlar", Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok "Ulusal Güvenlik İçin Uzay ve Uydu Teknolojileri" ile "Türksat 5A ve Fırsatlar", Türksat Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü Süleyman Kuzu "Teleport ve Büyük Datanın Yakın Geleceği", Türksat Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar da "Türksat Model Uydu Yarışması ve Teknofest" başlıklı webinarlarda konuşma yapacaklar.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım, Kablo İnfo ve Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Xiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladıXiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladı
Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?Kızıl elma nedir? Kızıl elma ülküsü ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus akıllı saat tasarımı ortaya çıktı
OnePlus'ın sıradaki ürünü telefon olmayabilir!
Xiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladı
Xiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladı
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
Nokia'nın yeni uygun fiyatlı telefonunun özellikleri netleşti!
İddia: PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu
PS5'in çıkış tarihi paylaşıldı!
Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek
Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek
Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır
Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.