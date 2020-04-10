Koronavirüs: Evden çalışmak için 5 etkili yöntem

Koronavirüs salgını nedeniyle artık binlerce kişi muhtemelen evden çalışmaya başlayacak. İngiltere'de 1,5 milyon kişi ise zaten sürekli evden çalışıyor ve evden çalışma eğilimi giderek artıyor.

Peki, evde kendinizi karantinaya almanız gerekmiyor ve evden çalışmanız isteniyorsa hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için ne yapmak gerekir?

1. Giyinin

Bazı insanlar gün boyunca pijamayla dolaşmayı sevdiği için evden çalışmak ister. Ama sabah bir duş alıp giyinmek ruh halini güçlendireceği gibi kişiyi psikolojik olarak da işe hazırlar.

Özellikle evden video konferans için bağlanmak gerektiğinde iyi giyinmiş olmanın işe yaradığını söyleyenler de var.

Ama resmi giyinmek gerekmeden, sadece çalışma havasına girmek için bile, uyku ve dinlenme ile bağlantılı gördüğümüz pijamalardan kurtulup bir pantolon ve tişört giymek de işe yarar.

Ayrıca düzgün giyinmek evden çıkmayı da teşvik eder. Aynı şekilde, iş bitiminde beyne bu mesajı vermek için giysi değiştirip daha rahat giyinmek de tavsiye ediliyor.

2. Sınırları belirleyin

Bir şirkete çalışıyorsanız çalışma saatlerinizin belirlenmiş olması gerekir ve evden çalışırken buna uymak önemlidir. Ofise gittiğiniz saatte evde işe başlayıp, ofisten çıkış saatinizde de bitirin.