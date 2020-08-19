Koronavirüs: Facebook, sivil toplum kuruluşu Avaaz'ın araştırmasına göre 'kamu sağlığı için büyük tehlike'

Sivil toplum kuruluşu Avaaz'ın yaptığı bir araştırmaya göre geçen yıl, Facebook'ta sağlıkla ilgili paylaşılan yanlış bilgiler 3,8 milyar kişi tarafından görüldü ve Covid-19 krizi döneminde bu yanlış bilgilerin eriştiği kişi sayısı büyük oranda arttı.

Araştırmayı yapan Avaaz, Facebook'un kamu sağlığı için "büyük bir tehlike oluşturduğu" görüşünde.

Doktorlar, sosyal medya sitesinde aşılarla ilgili ortaya atılan yanlış iddiaların Covid-19 aşısı hazırlıklarını sınırlandırabileceğini ve bu iddialar nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda yeteri kadar aşı bulunamayabileceğini söylüyor.

Facebook ise araştırma sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Avaaz'ın yanlış bilgilerin sınırlandırılması amacını biz de güdüyoruz. Küresel veri doğrulayan ağımız sayesinde, Nisan ve Haziran ayları arasında Covid-19'la ilgili yayılan bilgiler için 98 milyon uyarı etiketi kullandık ve zarara yol açabilecek 7 milyon içeriği kaldırdık."

"2 milyardan fazla kişiyi sağlık yetkililerinin kaynaklarına yönlendirdik ve biri Covid-19 hakkında bir link paylaşmaya çalıştığında onları güvenilir sağlık bilgilerine ulaştıran sitelere bağladık."