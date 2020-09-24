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Koronavirüs felç yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kan pıhtıları...

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Covid 19 pandemisi dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. Koronavirüs tedavisini bulmak için çalışmalar hızla devam ederken, uzmanlar da kişilerde farklı etkiler gösteren salgına karşı açıklamalar yaparak vatandaşlara koronavirüsten korunmaları için öneriler sunmaya ve uyarıda bulunmaya devam ediyor. Son olarak nörolojik etkilerinden bahsedilen koronavirüs için inme (felç) oluşumu ile ilgili bilgi verildi.

Koronavirüs felç yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kan pıhtıları...

Koronavirüs Felce Yol Açabilen Kan Pıhtılarına Neden Olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 milyonu geçti. İlk başlarda sadece akciğerlerimizi etkilediği bilinen virüs, artık her gün vücudumuzda başka başka belirtiler ile kendini gösteriyor. Virüsün şiddetli felce yol açabilen kan pıhtılarına neden olabileceğini vurgulayan Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Metin Güzelcik, “ Pandemi hakkında her gün daha fazla şey öğreniyoruz. Koronavirüsün protrombotik bir durumu vardır, bu da kanın kalınlaşma veya yapışkan hale gelme eğiliminde oldukları anlamına gelir. Bu durum beyne giden kan damarlarını tıkar ve beynin belirli bir bölümünün kan akışı kesilerek felç semptomları ortaya çıkarabilir “ ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid – 19) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Küresel bir salgın olan bu duruma karşı aşı çalışmaları sürerken virüs kişilerde farklı farklı etkiler gösteriyor. Bunlardan biri de salgının nörolojik etkileri sonucunda görülen inme ( felç) durumu.

45 YAŞ ALTINDAKİLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilmesine rağmen koronavirüsün, şiddetli felce yol açabilen kan pıhtılarına neden olabileceğini vurgulayan Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, “ Bu pıhtılar akciğere gidebilir ve pulmoner embolizm adı verilen akciğere kan akışını engelleyebilir veya beyin dolaşımına gidip iskemik inmeye neden olabilir. Daha önce yaşanan Influenza ve Herpes gibi virüsler de kalp krizi ve beyin felci ile bağlantılıydı.Felçleri kısmen tetikleyen, bağışıklık sisteminin vücutta ve beyinde enflemasyona yol açan aşırı tepkisi de olabilir. Bu durum yaşa bakmaksızın herhangi bir hastada hatta hiç belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Son altı ayda yapılan araştırmalar, Koronavirüse bağlı felçlerin 45 yaşın altındaki genç hastalarda daha fazla görüldüğünü gösteriyor” dedi.

'ZAMAN BEYİNDİR'

Güzelcik, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu durumun ortaya çıkmasında ise en büyük risk faktörleri arasında kontrolsüz kan basıncı, sağlıksız beslenme, diyabet, sigara, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam tarzı yer alıyor. Fakat İnmenin yüzde 80 önlenebilir olduğunun unutulmaması gerekiyor. Aynı zamanda ilk 4 buçuk saat çok önemli. O yüzden ‘Zaman Beyindir’ diyebiliriz. Zira tedavide her bir saniyelik gecikme 30.000 beyin hücresi ölümüne yol açabilir. Belirtileri ise bir anda yüzün belli bölgelerinde ortaya çıkan sorunlar, kollarda hissizlik, konuşma bozuklukları olarak gösterilebilir. Aynı zamanda mevsim dolayısıyla grip vakalarının da görülme olasılığı yüksek. Bazen ilaç ve hap ile geçirdiğimiz bu durum tehlike yaratabilir. Gribal enfeksiyonu ağır geçiren kişilerde ve tedavi edilmeyen durumlarda beyin iltihabı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.”

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