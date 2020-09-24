Koronavirüs felç yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kan pıhtıları...

Koronavirüs Felce Yol Açabilen Kan Pıhtılarına Neden Olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 milyonu geçti. İlk başlarda sadece akciğerlerimizi etkilediği bilinen virüs, artık her gün vücudumuzda başka başka belirtiler ile kendini gösteriyor. Virüsün şiddetli felce yol açabilen kan pıhtılarına neden olabileceğini vurgulayan Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Metin Güzelcik, “ Pandemi hakkında her gün daha fazla şey öğreniyoruz. Koronavirüsün protrombotik bir durumu vardır, bu da kanın kalınlaşma veya yapışkan hale gelme eğiliminde oldukları anlamına gelir. Bu durum beyne giden kan damarlarını tıkar ve beynin belirli bir bölümünün kan akışı kesilerek felç semptomları ortaya çıkarabilir “ ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid – 19) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Küresel bir salgın olan bu duruma karşı aşı çalışmaları sürerken virüs kişilerde farklı farklı etkiler gösteriyor. Bunlardan biri de salgının nörolojik etkileri sonucunda görülen inme ( felç) durumu.