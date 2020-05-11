Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, koronavirüs sürecinde doğum sonrası emzirme dönemindeki anneler ve doğum hazırlığı yapan anne adayları için önemli bilgiler paylaştı.

HAMİLE KADINLARN KAYGI SEVİYESİ YÜKSEK

Pandemi sürecinde özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için kaygı verici açıklamalara sıkça rastladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, “Bu tarz kaygı verici açıklamalar tabii ki büyük çaplı istatistikler sonucu ulaşılmış verilere dayanarak yapılıyor. Bir başka kaygı seviyesi yüksek grup da gebeler. Kadın doğum uzmanları, ağır grip ataklarının bağışıklığı zayıflamış gebelerde her zaman bir risk oluşturduğunu ve Covid-19 ile ilgili henüz yeterli veri bulunmadığından temkinli davranmak gerektiğini düşünüyor” dedi.

BEBEKLERE ENFEKSİYON GEÇTİĞİ SAPTANMAMIŞ

Koronavirüs’in başladığı Çin’den gelen verilerin olumsuz olmadığını söyleyen Metin sözlerine şöyle devam etti: “Bilim adamları doğum yapanlarda herhangi bir komplikasyon görülmediğini, bebeklere enfeksiyon geçirmediğini, anne sütünde virüs saptanmadığını kısıtlı sayılarla da olsa bildirdiler.Benzer şekilde İngiltere tedavi algoritmaları da gebe bir kadının gebe olmayandan daha büyük bir risk taşımadığını, toplum için geçerli genel önerilerin gebeler için de geçerli olduğunu belirtiyor. Hafif geçirilen Covid-19 atağında kullanılan temel ilaçlar da uzun yıllardır bilinen ve gebelerin nispeten güvenle kullanabileceği ilaçlar. Bu bilgiler ışığında aslında içimizi bir nebze daha ferah tutabiliriz.”