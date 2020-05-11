KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor?

Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamile kadınların yaşadığı hormonal değişiklikler nedeniyle kaygıların artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğinin altını çizdi. Bunun içinse anne adaylarına temkinli bir şekilde egzersizlerine ve rutin doğum hazırlıklarına devam etmelerini önerildi. İşte detaylar...

Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, koronavirüs sürecinde doğum sonrası emzirme dönemindeki anneler ve doğum hazırlığı yapan anne adayları için önemli bilgiler paylaştı.

HAMİLE KADINLARN KAYGI SEVİYESİ YÜKSEK

Pandemi sürecinde özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için kaygı verici açıklamalara sıkça rastladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, “Bu tarz kaygı verici açıklamalar tabii ki büyük çaplı istatistikler sonucu ulaşılmış verilere dayanarak yapılıyor. Bir başka kaygı seviyesi yüksek grup da gebeler. Kadın doğum uzmanları, ağır grip ataklarının bağışıklığı zayıflamış gebelerde her zaman bir risk oluşturduğunu ve Covid-19 ile ilgili henüz yeterli veri bulunmadığından temkinli davranmak gerektiğini düşünüyor” dedi.

BEBEKLERE ENFEKSİYON GEÇTİĞİ SAPTANMAMIŞ

Koronavirüs’in başladığı Çin’den gelen verilerin olumsuz olmadığını söyleyen Metin sözlerine şöyle devam etti: “Bilim adamları doğum yapanlarda herhangi bir komplikasyon görülmediğini, bebeklere enfeksiyon geçirmediğini, anne sütünde virüs saptanmadığını kısıtlı sayılarla da olsa bildirdiler.Benzer şekilde İngiltere tedavi algoritmaları da gebe bir kadının gebe olmayandan daha büyük bir risk taşımadığını, toplum için geçerli genel önerilerin gebeler için de geçerli olduğunu belirtiyor. Hafif geçirilen Covid-19 atağında kullanılan temel ilaçlar da uzun yıllardır bilinen ve gebelerin nispeten güvenle kullanabileceği ilaçlar. Bu bilgiler ışığında aslında içimizi bir nebze daha ferah tutabiliriz.”

KAYGI DUYAN ANNELERE SABIRLI DAVRANILMALI

Gebeliğin duyguların yoğun yaşandığını bir dönem olduğuna dikkat çeken Metin, “Hormonal değişiklikler de elbette kaygıları tetikliyor. Bir gebenin aklında “sağlıklı ve vaktinde doğum yapabilecek miyim, virüs kaparsam tedavi görebilir miyim, bebeğime virüs geçer mi, bebeğim kalıcı zarar görür mü, doğum sonrasında emzirebilir miyim?” gibi soruların olması son derece anlaşılır ve olağan kabul edilebilir. Baba adayları ve varsa diğer çocuklar bu kaygıya ortak olabilir ya da abartılı bulup gebeye öfke de duyabilir. Bu süreçte baba adayları sabırlı olmalı; çocukların da süreçle ilgili sorularına doğru cevaplar verilmelidir. Çocuklarla gelecekte, sağlıklı günlerde, kardeşle yapılacak aktivitelerin hayali kurulabilir, doğacak kardeş masallara, hikayelere dahil edilebilir. Doğum sonrasında yaşanabilecekler, abartılmadan ama gerçekçi bir şekilde anlatılabilir” dedi.

BELİRSİZLİK RUHSAL SAVUNMAYI TETİKLİYOR

Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin, bilinmez bir durumla karşı karşıya kalmanın ve bireydeki kontrol duygusunun zayıflamasının ruhsal savunma düzeneklerini tetikleyeceğini söyledi. Metin sözlerine şöyle devam etti: “Bu savunma düzenekleri, kaygılanma, temizlik takıntılarının artması ve bedensel belirtilerin hemen kötüye yorulması gibi kendini gösterebilir. İnsan benliğinin kendini bu önlemlere ihtiyacı vardır ancak dozu kaçarsa psikiyatrik tablolara dönüşebilir. Bu noktada, uzman görüşüne başvurmak kaçınılmazdır.”

ANNE ADAYLARI GENEL SAĞLIKLARINI KORUMALI

Anne adaylarının pandemi ve aynı zamanda hamilelik sürecinde öncelikle genel sağlıklarını koruyacak temel önlemler almaları gerektiğine işaret eden Metin, “Kişisel hijyene dikkat etme, sosyal mesafeyi koruma, olabildiğince izole kalma gibi yöntemleri artık herkes ezberledi. Bunun dışında düzenli beslenmeye devam etmek, günlük aktivite düzenine sadık kalarak kısa yürüyüşler, ev içi basit egzersizler yapmak ve uyku döngüsünü bozmamak korunma yöntemlerinin başında geliyor. Rahatlatıcı nefes egzersizleri, mümkün olduğu kadar çalışma hayatını devam ettirmek, keyif verici aktivitelerin devamı, güvenilir bilgi kaynaklarından faydalanmak kaydıyla sosyal medyadan tamamen kopmamak temel önlemler arasında sayılabilir” dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...
Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Gözleri dolu dolu açıkladı! 'Vefat ettikten sonra...'

Gözleri dolu dolu açıkladı! 'Vefat ettikten sonra...'

Duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

Duygusal paylaşım: Yokluğuna hiç alışamadım

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda burun tıkanıklığına dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

Dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

Çok yaygın görülüyor! Genital siğil neden tehlikeli?

Cinsel Terapist uyardı: Tamamen korumasa da kullanmaya devam edin!

Vajinismus neden olur gebeliğe engel midir?

Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...

HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

En önemli nedeni bu dikkate alın!

Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası!

Bilim insanları harekete geçti! Hastaların yüzde 75'inin erkek olması...

Çikolata kistleri kısırlığa neden olabilir! Adet sırasında şiddetli ağrılar varsa...

Kısırlığa neden olabilir! Adet sırasında şiddetli ağrılar varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.