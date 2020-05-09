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Koronavirüs: Genç erkekler sokağa çıkma kısıtlamalarını çiğnemeye 'daha yatkın'

09.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Psikologların yürüttüğü bir araştırma, genç erkeklerin sokağa çıkma kısıtlamalarını çiğnemeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs: Genç erkekler sokağa çıkma kısıtlamalarını çiğnemeye 'daha yatkın'

Psikologların yürüttüğü bir araştırma, genç erkeklerin sokağa çıkma kısıtlamalarını çiğnemeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki Sheffield ve Kuzey İrlanda'daki Ulster üniversitelerinden araştırmacılar, 13-24 yaş arası 2 bin kişiyle yaptığı araştırmada genç erkeklerin yarısının yasak olmasına rağmen arkadaşlarıyla buluştuğunu öğrendi.

Bu oran genç kadınlarda yüzde 25'ti.

Araştırmacılar bu nedenle hükümetten, genç erkeklere daha fazla "evde kalın" mesajı vermelerini talep etti.

Kurala uymamakla 'depresyon arasında ilişki var'

Ankete katılanların yarısı sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle daha gergin hissettiklerini söyledi.

Ebeveynlerinden birinin kritik işçi olduğu gençlerde bu oran daha yüksek çıktı.

Depresyondakilerin kuralları çiğneme ve gereksiz yere evden çıkmaya daha yatkın olduğu, anksiyetesi bulunanların ise sosyal mesafe kurallarına daha çok dikkat ettiği ve ellerini daha sık yıkadığı tespit edildi.

Sheffield Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Liat Levita, depresyona giren kişilerin kurallara uyma motivasyonunun daha düşük olduğunu söylüyor.

Genç erkekler 'risk alıyor'

Ankete katılan 19-24 yaş arası erkeklerin yarısından fazlası arkadaşlarıyla grup olarak buluştuklarını, beşte biri de polisin kendilerini fark ederek dağıttığını, ceza kestiğini veya gözaltına aldığını anlattı.

Bu yaş grubundaki erkekler Covid-19'un kendileri veya çevreleri için bir risk olduğunu düşünmemeye daha yatkın.

Dr. Levita genç erkeklerin durumu hakkında "Genel olarak erkeklerin daha fazla risk aldığını biliyoruz" diyor ve ekliyor:

"Evrimsel psikologlar genç erkeklerin daha atmaya meraklı olduğunu söylüyor.

"Bu yüzden daha fazla risk alıyorlar ve düşünme şekilleri kendilerine mantıklı geliyor."

İngiltere emniyeti de sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlalden gözaltına alınanların üçte birinin 18-24 yaş aralığında olduğunu, yüzde 80'inin de erkek olduğunu açıklamıştı.

Üniversitelerin araştırmasına göre gençlerin çoğu ellerini düzenli olarak yıkamak gibi basit hijyen kurallarına bile uymuyor fakat önümüzdeki haftalarda kurallara daha çok uymayı istediklerini belirtiyor.

Psikologlar hükümetin genç erkekleri hedef alacak bir şekilde bu kuralların önemini anlatması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüs

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